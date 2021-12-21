عروض للتحطيب في احتفالية تعامد الشمس على معابد الكرنك | شاهد

نظمت محافظ الأقصر منذ قليل، احتفالية كبرى لتعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس، في معابد الكرنك، وذلك بالتعاون مع وزارة الآثار وشركة الصوت والضوء بالكرنك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الإقليم، وعدد من سفراء الدول بالقاهرة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأت الاحتفالية بعروض فرقة التحطيب للفنون الشعبية بالأقصر، وسط حضور كبير من السائحين والأثريين، وكان رقص التحطيب على أنغام أغنية الأقصر بلدنا.

جدير بالذكر أن الاحتفال بتعامد الشمس يتم للعام التاسع على التوالي؛ بالتواجد في ساحة معابد الكرنك، لرصد الظاهرة، مع عرض موسيقي في أثناء شروق الشمس على أرجاء المعبد.

وعقب ذلك تم التوجه إلى داخل المعبد، وتتبع أشعة الشمس على الأعمدة والحوائط حتى الدخول إلى قدس الأقداس؛ لرصد الظاهرة، وبعدها تم التوجه إلى البوابة الشرقية في نهاية المعبد؛ لمشاهدة عبور الشمس عبر بوابات المعبد.

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