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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

للمرة الأولى.. كشف تفاصيل الدعوى القضائية ضد رشوان توفيق

رشوان توفيق
رشوان توفيق

كشف القضاء المصري للمرة الأولى عن تفاصيل الدعوى القضائية الثانية المرفوعة من آية ضد والدها الفنان رشوان توفيق، وتبين إنها قضية بطلان عقد قسمة "شاليهات" مورثة عن والدتها في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وقررت دائرة المدني، بمحكمة جنوب القاهرة، تأجيل نظر الدعوى لإعلان الفنان الكبير.

شاهد الفيديو:


وكان قد قال الفنان القدير رشوان توفيق، إنه رفض مشاهد القبلات طوال مسيرته الفنية، موضحا: رفضت مشاهد القبلات والمحتوى اللي ماقبلوش؛ ماعملوش، ولم أقبل في حياتي سوى زوجتي.
وأضاف خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “أون”: "لازم أكون قابل الدور ومحتواه، واللي ماقبلوش ماعملوش، اتعرض عليا دور مع نيللي.. وقالولي هتبوس نيللي يا عم؛ قولتلهم ماعرفش أبوس حد، ودا كان قراري أنا وأميمة، زوجتي الوحيدة التي قبلتها، ولم أقبل غيرها".


وفي سياق متصل، علق الفنان القدير، رشوان توفيق، على دوره في حكايات العمل "أوضة وصالة" في شخصية عم "شتا"، قائلاً : “دور كوميدي قريب لقلبي والفضل يعود للكاتب  عمرو محمود ياسين، وهو كاتب متميز ومهذب، بالإضافة لدور المخرج عصام نصار”.
ولمزيد من التفاصيل حول كشف الدعوى القضائية المرفوعة ضد رشوان توفيق شاهد الفيديو التالى..

شاهد الفيديو:
 

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