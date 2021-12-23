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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السعودية| تهاني السلطان أحدث النجوم المنضمين لـ روتانا

تهاني السلطان - سالم
تهاني السلطان - سالم الهندي

وقعت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عقدا مع الفنانة السعودية تهاني السلطان ، وهي أحد الأصوات النسائية البارزة في الساحة صوتا وحضورا، لديها مشاركاتها المميزة في الحفلات والمناسبات ، كما في مسيرتها عددا من الاصدارات الغنائية، وسيساهم تعاقدها مع روتانا في ترسيخ مكانتها الفنية اكثر في الساحتين الخليجية والعربية. 

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تفاصيل التعاقد مع تهاني السلطان 

تهاني السلطان التي زارت مقر الشركة الرئيسي في الرياض، التقت بـ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات، الذي بدوره اشاد بصوتها، وحرصها على تقديم المميز لاجل جمهورها، ومثابرتها لاجل كسب المزيد من النجاحات، وقد أثمر  اللقاء عن توقيع الطرفان عقدا تتولى بموجبه روتانا انتاج الاغاني والالبومات المتعلقة بالفنانة تهاني السلطان، وادارة اعمالها الفنية وكل شؤونها على اليوتيوب، كما تتضمن الاتفاقية انضمامها لباقة الفنانين المتعاقدين مع تطبيق "فن بوكس" وما يقدمة من ميزات وخصائص وخدمات فنية متعددة وحفلات ومناسبات حسب الطلب.

من جانبها، عبرت الفنانة تهاني السلطان عن سعادتها بانضمامها الى روتانا للصوتيات والمرئيات ووصفتها بمنزل الفنانين جميعا ، شاكرة الاستاذ سالم الهندي على ما سمعته منه من اشادة ودعم، ومتمنية ان تكون عند حسن ظن روتانا كي تقدم لجمهورها الافضل دوما . 

كذلك، وصفت تهاني السلطان تعاقدها مع روتانا بالتحدي الجميل الذي ستخوضه منذ اللحظة الاولى التي ان وقعت فيها العقد، مشددة ان المرحلة القادمة ستكون كبيرة وحاسمة بالنسبة لها في مشوارها الفني، املة ان تقدم الاجمل لانها بطبعها متفائلة وواثقة من ان القادم اجمل بإذن الله.

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