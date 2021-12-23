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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيفاء وهبي تحتفل بخطبة شقيقتها هنا

هيفاء وهبي وشقيقتها
هيفاء وهبي وشقيقتها

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عدة صور وفيديوهات عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه من حفل خطبة شقيقتها هنا الذي تم ليلة الثلاثاء، في العاصمة بيروت بحضور الأهل والأصدقاء. 

خطوبة شقيقة هيفاء وهبي

أحدث أعمال هيفاء وهبي 

وعلي جانب آخر كان آخر أغاني الفنانة هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

جدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي الدرامية مسلسل "أسود فاتح" بطولة: "معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

مسلسل "أسود فاتح" سبق عرضه للمرة الأولى عبر منصة شاهد دوت نت الالكترونية، وبعدها تم عرضه للمرة الثانية، عبر قناة mbc مصر الفضائية، في شهر فبراير الماضي.
 

علاقة هيفاء وهبي وابنتها

العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وابنتها الوحيدة زينب نصر فياض ليست على ما يرام، حيث أصبحت الابنة تنتقم من والدتها بطريقة غير مباشرة بكسب تعاطف جمهورها إليها لتأخذ بثأرها منها بعد أن تبرأت من ابنتها وتركتها في طفولتها.

وأصبحت زينب تنشر من وقت لآخر صورا وفيديوهات لها ولبناتها، حفيدات هيفاء، لكي تؤكد أن النجمة اللبنانية لديها ابنة وأحفاد في الوقت الذي تتمنى الأخيرة فيه تكوين أسرة، على حد قولها.

أصل الحكاية:في بداية التسعينيات، تركت هيفاء وراءها زوجها الكويتي وابنتها "زينب" وهي طفلة من أجل اللحاق بعالم الشهرة والنجومية، حيث رفض زوجها دخولها مجال الفن لذلك انفصلت ولاحقت حلمها الأهم.

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