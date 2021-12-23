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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تكشف عن خطة أسعار ومواصفات سيارة AMG EQS 53 الكهربائية| صور

مرسيدس تكشف عن خطه
مرسيدس تكشف عن خطه أسعار ومواصفات سيارة AMG EQS 53 الكهربائي

كشفت شركة مرسيدس بينز الألمانية عن تفاصيل أسعار ومواصفات سيارتها الجديدة AMG EQS 53 موديل 2022، أول سيارة كهربائية بالكامل من إنتاج قسم الأداء الخاص، حيث ستتوفر بطرازين Night Edition و Touring وستبدأ أسعارهما رسمياً بــ 154,995 جنيه إسترليني، وذلك في إطار خطة الشركة الألمانية للتحول للطاقة النظيفة وتوسيع إنتاجها من السيارات الكهربائية.

تعتمد سيارة مرسيدس AMG EQS 53 موديل 2022 الفاخرة الجديدة على زوج من المحركات الكهربائية يولدان معاً قوة تصل الى 648 حصاناً، وبطارية ليثيوم أيون بقوة 107.8 كيلو وات/الساعة مع معمارية 400 فولت، والتي تتميز بنظام AMGالمخصص للمساعدة في الأداء، حيث توفر نطاق قيادة يصل إلى 358 ميلاً من خلال شحنة واحده فقط، وتم تخصيص نظام إدارة البطارية ليناسب خصائص السيارة الجديدة، مما يتيح أداءً أفضل في أوضاع القيادة الرياضية Sport و +Sport.

 

تأتي سيارة مرسيدس AMG EQS 53 موديل 2022 من الداخل بمجموعة من التجهيزات المميزة، ويظهر ذلك من خلال شاشة معلومات فائقة الدقة وشاشة عرض علوية ترفيهية، وتنجيد من جلد نابا الفاخر، ونظام صوت محيطي Burmester، وحساسات ركن مدعومة بكاميرا 360 درجة.

تتوفر سيارة مرسيدس AMG EQS 53 موديل 2022 من الخارج بتصميم فاخر وأنيق بعدة تفاصيل رائدة مثل شبكة أمامية كبيرة باللون الأسود وبعرض مقدمة السيارة مندمجة مع المصابيح الأمامية بشكل مميز مزودة بتفاصيل من الكروم، ومصد أمامي بنفس لون الهيكل، وعتبات جانبية مخصصة ، وجناح هواء خلفي في غطاء صندوق الأمتعة.

سيعتمد طراز Night Edition على عجلات مصنوعة من سبائك الألمونيوم بقياس 21 بوصة ودواسات رياضية وتنجيد جلدي كامل من الداخل، ويمكن أيضًا تزويده بحزمة أداء AMGالخاصة بالشركة والتي تزيد من القوة إلى 751 حصانًا و 752 رطلاً من عزم الدوران، وتضيف الحزمة أيضاً مكابح سيراميك ونظام تعزيز ديناميكي لزيادة القوة وعزم الدوران، كما ترفع الحزمة سرعة السيارة القصوى إلى 155 ميلاً في الساعة.

بينما سيأتي طراز Touring بأداءً وتصميماً أنيقاً ومريحاً، مع عجلات من سبائك الألمونيوم بقياس 22 بوصة، وإضاءة محيطية وحزمة تنجيد اختيارية فاخرة للمقصورة بقيمة 2.995 جنيه استرليني تضيف مقاعد مريحة من جلد نابا الأسود، ومقاعد محسّنة ومساند رأس فاخرة وجهاز لوحي متعدد الوسائط، وشحن لاسلكي للهاتف ومنافذ USBإضافية.

ستحصل سيارة مرسيدس AMG EQS 53 موديل 2022 على اشتراك لمدة ثلاث سنوات في نظام Mercedes me Charge الذي يتيح الوصول إلى شبكة الشحن العامة في المملكة المتحدة بتكلفة شهرية مخفضة.

مرسيدس الألمانية amg EQS AMG EQS استرليني سيارة المحركات Touring Night Edition

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