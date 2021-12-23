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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لـ صدى البلد

بحبكم أوي.. دوللي شاهين تهنئ جمهورها بالعام الجديد 2022

الفنانة دوللي شاهين
الفنانة دوللي شاهين في ضيافة صدى البلد

حلت الفنانة دوللي شاهين ضيفة على موقع «صدى البلد» الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمها عن أحدث أعمالها الفنية، وتطرقت خلال الندوة إلى لقاء خاص كشفت فيه عن حياتها الفنية والخاصة. 

وفي خلال الندوة حرصت دوللي شاهين ، على تهنئة جمهورها بمناسبة العام الجديد 2022، موجهة له رسالة قائلة: «كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعيدها عليكم بالخير والسلامة ويارب 2022 تكون شايلة ليكم كل الحاجات الحلوة اللي انتم بتحبوها وأحسن كمان، واتمنى الأعمال اللي هقدمها الفترة اللي جاية تنال إعجابكم وتحبوها، وأنا بحبكم أوي أوي». 

دوللي شاهين في ضيافة صدى البلد

حلت الفنانة دوللي شاهين ، ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمها عن أحدث أعمالها الفنية، وتطرقت خلال الندوة إلى لقاء خاص كشفت فيه عن حياتها الفنية والخاصة.

تطرقت دوللي شاهين خلال الندوة إلى كواليس مشاركتها في مسلسل المماليك، وحقيقة تعرضها للضرب المبرح وتصدرها التريند قبل عدة أيام، كما كشفت في اللقاء عن تفاصيل أجدد الأغاني والكليبات التي تحضر لها خلال الفترة المقبلة. 

كشفت دوللي شاهين الستار عن حياتها الخاصة، في لقاء لم تنقصه الصراحة، كما تحدثت عن علاقاتها بالوسط الفني ومدى احتفاظها بصداقات فيه حتى الآن وهل تأثرت صداقاتها السابقة أم لا تزال تحتفظ بها. 

 

أحدث أعمال دوللي شاهين 

كانت دوللي شاهين، تواصل تصوير مشاهد دورها فى مسلسل المماليك، خلال الأيام الماضية، حيث انتهت من 80٪ من مشاهدها فى العمل المقرر عرضه فى شهر ديسمبر المقبل.

وتدور أحداث مسلسل المماليك في العصر الحديث، حول فكرة الأشخاص الفاسدين، الذين يتسببون فى الكثير من المشكلات ويسيطرون على من حولهم.

وتجسد دوللى خلال أحداث المسلسل دور سيدة تدعى نانى خبيرة أبراج.

ومسلسل المماليك يعيد فكرة عرض نوعية المسلسلات الــ 60 حلقة مرة أخرى على الشاشة، بعد الابتعاد عنها مؤخرا.

 

مسلسل المماليك 

يواصل المنتج والمخرج حازم فودة تصوير مسلسل المماليك بمنقطقة شبرامنت، واقترب من إنهاء تصويره، حيث من المقرر عرضه في شهر نوفمبر المقبل.

 

أبطال مسلسل المماليك

مسلسل المماليك، بطولة رانيا يوسف، بيومى فؤاد، دوللى شاهين، محمد لطفى، فيدرا، محمد سليمان، رامي وحيد، نانسى صلاح، حنان سليمان، رامى غيط، عمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، مدير تصوير أحمد عبد القادر، المشرف على الانتاج أحمد ذكر، منتج فنى سيد ذكر. 

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