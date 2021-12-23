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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر؛ خاصة أسعار الأسمنت والحديد، خلال تعاملات اليوم الخميس 23 ديسمبر عام 2021.

وحسب آخر تحديثات المواقع المتخصصة؛ فإن أسعار مواد البناء في مصر اليوم سجلت على النحو التالي:

سجل سعر حديد المصريين 15300 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 15600 جنيه للطن، وحديد العتال 15500 جنيه للطن، وسجل حديد بشاي 15400 جنيه للطن.

سعر حديد المراكبي 15100 جنيه للطن، فيما سجل حديد سرحان سعر 15100 جنيه للطن، وسجل حديد المعادي سعر 15100جنيه للطن، بينما سجل حديد عطية سعر 15100 جنيه للطن، وحديد العشري سجل سعر 15100 جنيه للطن.


أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت المسلح 1073 جنيها للطن

أسمنت النصر 1045 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1030 جنيها للطن

أسمنت وادي النيل 1030 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1050 جنيها للطن

أسمنت سيناء "42.5" 993 جنيها للطن

أسمنت حلوان 1070 جنيها للطن

أسمنت السويدي 1090 جنيها للطن

أسمنت المسله 1000 جنيها للطن

أسمنت العسكري بني سويف 993 جنيها للطن

أسمنت السهم 1035 جنيها للطن

أسعار مواد البناء في مصر

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

وأعربت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، في وقت سابق، عن تقديرها للحكومة المصرية ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإصدار القرار رقم 56 لسنة 2021 الذي يهدف إلى ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت من أجل تقليل فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الماضية.

وأكدت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، التزامها المستمر بتوحيد الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الأسمنت من أجل مستقبل ووجود أكثر استدامة لهذه الصناعة.

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