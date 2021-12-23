عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من أي تليفون محمول.. “مياه سوهاج” تستقبل شكاوى المواطنين على الرقم 125

صدى البلد

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أنه تم تفعيل رقم الخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين عبر التليفون المحمول من جميع الشبكات.

وأوضح رئيس مياه سوهاج انه يتم استقبال شكاوى المواطنين من خلال الرقم 125 من اى تليفون ارضى او محمول او من الرقم 01273195125 لخدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 أو تسجيل الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg.

في 2021.. عدةحرائق في سوهاج وطهطا صاحبة النصيب الأكبر

وأشار محمد على مدير الخط الساخن الى انه يتم استقبال شكاوى المواطنين التى تتنوع ما بين كسر ماسورة وانقطاع وضعف وتغير في مواصفات المياه وكسر بوش حريق.

وكذلك شكاوى كسر وطفح صرف صحى وطلب سيارة كسح وسرقة غطاء بالوعة والشكاوى المحاسبية، وأوصح ان الخط الساخن استقبل خلال العام الجارى 110 آلاف شكوى.

سوهاج مياة شركة تفعيل رقم

موضوعات متعلقة

دون حدوث إصابات.. السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية في سوهاج

ترشيحاتنا

استفزاز لاعبي الأهلي.. جماهير الرجاء المغربي تفتح النار على بنحليب

دفن بمدافن الأقباط.. سبب اعتزال يوسف فخر الدين الفن وعمله موظف استقبال باليونان|نوستالجيا

أبرزها شاشات جديدة.. كيف تجذب جيب جراند شيروكي 2022 عملاءها الجدد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021

رئيس المكتب التجاري ببكين: فرص لزيادة صادرات الزيوت والتوابل والحلويات والأعشاب

خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار على القاهرة وبعض المناطق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار على القاهرة وبعض المناطق

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

لاستمرار هطول الأمطار .. تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدًا

وزير الداخلية يقرر إبعاد السوري أسامة حسانة خارج البلاد

طقس اليوم.. شبورة كثيفة وأمطار على السواحل مصحوبة بنشاط للرياح

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقي.. صور

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 23-12-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

فيديو

أصحاب ولا أعز .. نتفليكس تجمع منى زكي وإياد نصار لأول مرة

دوللي شاهين تتألق بأغاني فيروز ووردة في ندوة صدى البلد

بحبكم أوي.. دوللي شاهين تهنئ جمهورها بالعام الجديد 2022

ألماظ وذهب وفلوس.. سرقة 7 نجوم خلال عام 2021 (فيديو)

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ