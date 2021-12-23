من أي تليفون محمول.. “مياه سوهاج” تستقبل شكاوى المواطنين على الرقم 125

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أنه تم تفعيل رقم الخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين عبر التليفون المحمول من جميع الشبكات.

وأوضح رئيس مياه سوهاج انه يتم استقبال شكاوى المواطنين من خلال الرقم 125 من اى تليفون ارضى او محمول او من الرقم 01273195125 لخدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 أو تسجيل الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg.

وأشار محمد على مدير الخط الساخن الى انه يتم استقبال شكاوى المواطنين التى تتنوع ما بين كسر ماسورة وانقطاع وضعف وتغير في مواصفات المياه وكسر بوش حريق.

وكذلك شكاوى كسر وطفح صرف صحى وطلب سيارة كسح وسرقة غطاء بالوعة والشكاوى المحاسبية، وأوصح ان الخط الساخن استقبل خلال العام الجارى 110 آلاف شكوى.