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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط 7882 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

صدى البلد

استكملت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عدد 7882 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 223 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 757 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 7882 شخص لعدم ارتداء الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 7855 شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 27 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وحررت أجهزة وزارة الداخلية 757 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 223 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1507 أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وتستكمل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية. 

الداخلية الكمامات فيروس كورونا اخبار الحوادث غلق المحلات التجارية

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