جامعة حلوان : نعمل على عقد ورش تدريبية لدعم البحث العلمى .. ومعايير التميز أولوياتنا

جامعة حلوان:

نعمل على تحقيق معايير التميز بالبحث العلمي

البحث العلمي يعم على رفع التصنيف الدولى للجامعة

البحث العلمى وسيلة لفهم القضايا المجتمعية

ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، العديد من ورش العمل بنظام الاون لاين عبر تطبيق zoom ، بهدف دعم البحث العلمى و تنمية قدرات الباحثين وزيادة عدد الابحاث المنشورة دوليا لرفع مكانة الجامعة بالتصنيفات الدولية.



ويتم تنفيذ هذه الورش تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.

وصرح الدكتور ممدوح مهدى، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، إن البحث العلمي هو الأساس الذي يقاس عليه مدى تقدم المجتمع وتطوره.

وأكد “مهدي”، أن البحث العلمي هو مركز ارتكاز المجتمعات وهي النواة التى ترتكز عليها البلدان المتقدمة، لذا تحرص جامعة حلوان على النهوض بالبحث العلمي والاهتمام بعقد ورش العمل التى تساهم فى الارتقاء بمستوى باحثين الجامعة​​​​​​​​​ لإكسابهم مهارات البحث العلمي على أسس علمية وأخلاقية تتناسب مع التطورات العصرية الحديثة.

و اشارت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تحرص على الاهتمام بالبحث العلمى و الباحثين و تنمية مهاراتهم لذا يحرص مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان على تنظيم سلسلة ورش عمل افتراضية بنظام الاون لاين للنهوض بالبحث العلمي ، حيث يعد عملية تهدف إلى إنشاء تقنية جديدة توفر ميزة تنافسية على المستوى الوطني والعالمي، لذا تلعب الجامعة دورا حيويا فى نشر المعرفة لتحقيق أعلى معايير التميز في البحث.



وصرح الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي بجامعة حلوان ، إلى أن إجراء البحوث العلمية وسيلة لفهم القضايا المجتمعية، وحث على ضرورة الإستفادة من هذه الورش العلمية والتى تتناول جوانب متعددة لرفع وتعزيز القدرات البحثية للباحثين بالجامعة.



و من هذه الدورات نظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان: «إدارة البيانات البحثية..الإرشادات التوجيهية والممارسات» وذلك عبر تطبيق zoom، وهي ورشة مخصصة للمهتمين بمنهجيات البحث العلمي .



وقد حاضر في الورشة الدكتور عماد عيسى صالح رئيس قسم المكتبات والمعلومات، جامعة حلوان، وقد أدار ورشة العمل الأستاذ الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي، الدكتورة هايدى سمير عضو المكتب التنفيذي.



كما تضمنت ورشة العمل التطرق إلى أهمية البيانات البحثية فى الاتصال العلمي، شرح أنواع البيانات البحثية، توضيح التخطيط لإدارة البيانات البحثية.



-ممارسات وارشادات لإدارة البيانات البحثية، بالإضافة إلي مستودعات البيانات البحثية.

وقد حضر ورشة العمل ما يقرب من 337 من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، منقسمين كالتالي مشاركين من جامعة حلوان 103 ومن الجامعات والمؤسسات المصرية حضر 154 من الدول العربية حضر 80، وقد أثنى المشاركون على المعلومات والاستفادة من هذه الورشة مقدمين الشكر لمركز دعم البحث العلمي على عقده لها.