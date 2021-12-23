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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير عاجل.. علامات شائعة على الجلد تشير للإصابة بمرض مزمن

صدى البلد

يمكن أن يؤثر مرض السكري على أجزاء كثيرة من جسمك، بما في ذلك بشرتك. وعندما يؤثر مرض السكري على الجلد، غالبًا ما يكون علامة على أن مستويات السكر في الدم (الجلوكوز) مرتفعة للغاية. وقد يعني هذا أن لديك مرض السكري غير المشخص، أو ما قبل السكري إذا لاحظت أيًا من العلامات التحذيرية التالية على جلدك فقد حان الوقت للتحدث مع طبيبك.

 

1. بقع صفراء أو حمراء أو بنية اللون على جلدك


غالبًا ما تبدأ حالة الجلد هذه على شكل نتوءات صلبة صغيرة بارزة تشبه البثور. ومع تقدم المرض تتحول هذه النتوءات إلى بقع منتفخة وصلبة من الجلد. ويمكن أن تكون البقع صفراء أو حمراء أو بنية اللون.

 

وقد تلاحظ أيضًا حكة ومؤلمة.


 

2. منطقة أغمق من الجلد 


قد يعني وجود بقعة داكنة على رقبتك أو الإبط أو الفخذ أو في أي مكان آخر، أن لديك الكثير من الأنسولين في دمك. وغالبًا ما تكون هذه علامة على مقدمات السكري.

 

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3. سماكة الجلد

 

ويمكن أن تصبح الأصابع صلبة ويصعب تحريكها. إذا لم يتم التحكم في مرض السكري.

 

ويمكن أن ينتشر الجلد الصلب والسميك والمتورم ويظهر على الساعدين وأعلى الذراعين. ويمكن أن يتطور أيضًا في الجزء العلوي من الظهر والكتفين والرقبة. 

 

ينتشر الجلد المتسمك أحيانًا إلى الوجه والكتفين والصدر.

 

وفي حالات نادرة ، يزداد سمك الجلد الموجود فوق الركبتين أو الكاحلين أو المرفقين أيضًا ، مما يجعل من الصعب فرد ساقك.

 

وغالبًا ما يكون للجلد السميك ملمس قشر البرتقال.

 

وتحدث مشكلة الجلد هذه عادةً لدى الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات بسبب مرض السكري أو مرض السكري الذي يصعب علاجه.

 

4. بثور


إنه أمر نادر الحدوث، ولكن يمكن لمرضى السكري رؤية بثور تظهر فجأة على جلدهم. وتميل البثور إلى التكون على اليدين أو القدمين أو الساقين أو الساعدين وتبدو مثل البثور التي تظهر بعد الحروق الخطيرة. 


ويمكن أن تتشكل بثور كبيرة مثل هذه على جلد الأشخاص المصابين بداء السكري.


5. التهابات الجلد


يميل الأشخاص المصابون بالسكري إلى الإصابة بالتهابات الجلد. وإذا كنت مصابًا بعدوى جلدية فستلاحظ واحدًا أو أكثر مما يلي:

جلد منتفخ مؤلم
طفح جلدي مثير للحكة وأحيانًا بثور صغيرة أو جلد جاف متقشر أو إفرازات بيضاء 
يمكن أن تحدث عدوى جلدية في أي منطقة من الجسم ، بما في ذلك ما بين أصابع قدميك .

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