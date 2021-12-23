بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة في مشاجرة بالبحيرة

حوادث البحيرة

أصيب 4 أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، بقرية جبارس التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بوقوع مشاجرة بقرية جبارس

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بقرية جبارس بمركز إتياي البارود.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث وتم فض المشاجرة و بمعاينة الواقعة بالفحص تبين أن المشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، أسفر عن ذلك إصابة ٤ أشخاص و تم نقلهم إلي المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

