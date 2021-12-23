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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

اليوم.. اختتام دورة الذكاء الاصطناعي للصحفيين بالإسكندرية

صدى البلد

تختتم اليوم نقابة الصحفيين بمحافظة الإسكندرية الدورة التدريبية المتقدمة للصحفيين، والتي نظمتها لجنة تطوير المهنة والتدريب؛ برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب.
شملت الدورة التدريبية ٤ دورات متقدمة في الذكاء الإصطناعي في الصحافة والإعلام.

وقد دارة الدورة التدريبية الأولى حول مهارات الكتابة الصحفية وفنون «الديسك» للكاتب الصحفي القدير الأستاذ محمد الدسوقي، والتي شملت:
مهارات الكتابة الصحفية
أساليب كتابة الفنون الصحفية «الخبر والتقرير والتحقيق والفيشتر»
أساليب معالجة الأخطاء اللغوية.
أساليب معالجة أخطاء الصياغة الصحفية ومهارات احتراف «الديسك».
مهارات كتابة العناوية الصحفية.

أما الدورة الثانية فهي دورة مهارات الكتابة الرقمية ومحركات البحث «SEO» تحت إشراف الكاتب الصحفي وخبير الصحافة الرقمية وتصميم وتطوير المواقع الإخبارية الأستاذ محمد الضبعان.
هذه الدورة تساعد الصحفي على اكتساب مهارات الكتابة الرقمية باحترافية في المواقع الإلكترونية لضمان توصيل الرسالة الصحفية لأكبر قطاع من الجمهور، وتشمل المحاور التالية:
قواعد الكتابة الرقمية للمواقع الإلكترونية.
مهارات الكتابة المتوافقة مع محركات البحث «SEO».
المعايير الأساسية لتصدر محركات البحث.

أما الدورة الثالثةفهي دورة مهارات التسوق الإلكتروني: تحت إشراف الكاتبة الصحفية وخبيرة التسويق الإلكتروني الأستاذة شيرين عجمي.
وتقديري هدفت الدورة إلى تعلم مهارات تسويق الموضوعات الصحفية وضمان انتشارها ووصولها لأكبر عدد من المشاهدين، وتحقيق الأرباح من جمهورها.
كما تشمل الدورة المحاور التالية:
مهارات التسويق الإلكتروني
أنواع وطرق وأساليب السويق الإلكتروني.
مهارات استخدام منصات التواصل الاجتماعي في التسويق الإلكتروني.
تعلم تقنيات التسويق الإلكتروني «الإنفوجراف، والفيديوجراف، والفوتو شوب، والمونتاج».
مهارات صناعة وقيادة الترند.

أما الدورةالرابعة فهي دورة تقنيات الواقع المعزز والعالم الافتراضي والربط بينها وبين الصحافة الورقية والإلكترونية، تحت إشراف خبيرة الإعلام والذكاء الاصطناعي الإعلامية رضا الكرداوي.
وتضم الدورة العديد من المحاور من أهمها: مهارات وتقنيات الواقع المعزز في الصحافة والإعلام
مهارات صناعة نماذج الواقع المعزز وربطها بالصحافة الورقية.
مهارات صناعة الصور والفيديوهات والمجسمات «3D» وغيرها من المهارات والتقنيات المستخدمة في صحافة الذكاء الاصطناعي.

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