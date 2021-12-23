خدمات حتى 250 ألف جنيه سنويًا.. تفاصيل مشروع التأمين الطبي لأعضاء هيئة التدريس

قال الدكتور هشام المناوي نائب رئيس صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، أن الصندوق يُقدم العديد من المزايا للأعضاء، ومنها: تغطية شاملة للخدمات المُقدمة للعضو حتى 250 ألف جنيه سنويًا، وتشمل الكشف في عيادات الأطباء والاستشاريين والعيادات الخارجية، وكذا الأشعة التشخيصية والتحاليل الطبية والفحوص المعملية، وجلسات العلاج الطبيعي بالمراكز المُعتمدة، فضلًا عن إجراء العمليات الجراحية، وفتح غرفة العمليات والاستشاريين وأطباء التخدير والمُساعدين والأدوية والمُستلزمات الطبية والتمريض ومصاريف الإقامة بالمستشفى لمريض مُقيم بالدرجة الأولى المُمتازة (غرفة مُفردة) إلي جانب الإقامة بالرعاية المُركزة بحد أقصى 21 يومًا لكل حالة دخول، وإجراء المناظير (التشخيصية والعلاجية)، وغيرها من الخدمات.

ويشمل نطاق التغطية الطبية للأعضاء، داخل جمهورية مصر العربية بكافة المحافظات وفي أغلب المستشفيات الخاصة، وعلى الرغم من أن الشبكة الطبية لشركة "مصر للتأمين" تُغطى معظم المستشفيات والمراكز الكبرى فى مصر، إلا أنه تم منح العضو حق استرداد (70%) من القيمة المدفوعة، في حال إن كانت الخدمات الطبية المؤداة خارج تلك الشبكة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن عن بدء التقديم للاشتراك في مشروع التأمين الطبي، المُقدم من صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بالجامعات والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

جدير بالذكر أن صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، برئاسة د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية وعدد من الأساتذة المُتخصصين، تم إنشاؤه بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وقد ناقشت إدارة الصندوق العديد من الاقتراحات لدعم أعضاء هيئة التدريس ومُعاونيهم، وتقرر البدء بمشروع التأمين الطبي كأول نشاط للصندوق، ويتبعه تقديم خدمات أخرى بالتدريج.