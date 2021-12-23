عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خدمات حتى 250 ألف جنيه سنويًا.. تفاصيل مشروع التأمين الطبي لأعضاء هيئة التدريس

صدى البلد

قال الدكتور هشام المناوي نائب رئيس صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، أن الصندوق يُقدم العديد من المزايا للأعضاء، ومنها: تغطية شاملة للخدمات المُقدمة للعضو حتى 250 ألف جنيه سنويًا، وتشمل الكشف في عيادات الأطباء والاستشاريين والعيادات الخارجية، وكذا الأشعة التشخيصية والتحاليل الطبية والفحوص المعملية، وجلسات العلاج الطبيعي بالمراكز المُعتمدة، فضلًا عن إجراء العمليات الجراحية، وفتح غرفة العمليات والاستشاريين وأطباء التخدير والمُساعدين والأدوية والمُستلزمات الطبية والتمريض ومصاريف الإقامة بالمستشفى لمريض مُقيم بالدرجة الأولى المُمتازة (غرفة مُفردة) إلي جانب الإقامة بالرعاية المُركزة بحد أقصى 21 يومًا لكل حالة دخول، وإجراء المناظير (التشخيصية والعلاجية)، وغيرها من الخدمات. 

ويشمل نطاق التغطية الطبية للأعضاء، داخل جمهورية مصر العربية بكافة المحافظات وفي أغلب المستشفيات الخاصة، وعلى الرغم من أن الشبكة الطبية لشركة "مصر للتأمين" تُغطى معظم المستشفيات والمراكز الكبرى فى مصر، إلا أنه تم منح العضو حق استرداد (70%) من القيمة المدفوعة، في حال إن كانت الخدمات الطبية المؤداة خارج تلك الشبكة.

للمرة الثانية خلال أسبوع.. التعليم العالي تغلق كيانا وهميا جديدا بدمياط

وكان  الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن عن بدء التقديم للاشتراك في مشروع التأمين الطبي، المُقدم من صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بالجامعات والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

جدير بالذكر أن صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، برئاسة د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية وعدد من الأساتذة المُتخصصين، تم إنشاؤه بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وقد ناقشت إدارة الصندوق العديد من الاقتراحات لدعم أعضاء هيئة التدريس ومُعاونيهم، وتقرر البدء بمشروع التأمين الطبي كأول نشاط للصندوق، ويتبعه تقديم خدمات أخرى بالتدريج.

رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عيادات الأطباء والاستشاريين والعيادات الخارجية الأشعة التشخيصية والتحاليل الطبية والفحوص المعملية مصر للتأمين المستشفيات

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. تأجيل مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

في العيد القومي.. إزاحة الستار عن تمثال الفنان "محمود ياسين" ببورسعيد| صور

الرئيس يوجه بتعظيم القيمة المضافة لمعادن الرمال السوداء وتوطين تصنيع الأمصال البيطرية

أطول رجل في العالم يبحث عن عروس جديد

التصديري لمواد البناء: قفزة في صادرات السيراميك والرخام والأسمنت | تفاصيل وأرقام

رئيسة البرلمان البحريني تشيد بالإنجازات التنموية في كافة ربوع مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تعلن سلبية تحاليل الـ3 مصريين المشتبه في إصابتهم بـ أوميكرون

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

الحكومة توافق على اشتراطات العمرة الخاصة بـ رجب وشعبان ورمضان

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

قرار وزاري بحظر تجميع البدالين وأصحاب المخابز بطاقات التموين.. وهذه هي العقوبات

مصير القائمة النهائية.. مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مياه نظيفة وساقعة بدون ثلاجة.. الكوب الاستانلس وعاء مذهل اختفى مع الزمن|نوستالجيا

القوات المسلحة: ضبط 240 قطعة سلاح متنوعة و 12 فتحة نفق

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

فيديو

"ماتتسرعش في الزواج وبلاش تاكل كتير".. 5 نصائح من مبروك عطية للشباب والفتيات

وداعًا للميكروباص.. كل ما تريد معرفته عن الأتوبيس الترددي

أنا لا مفتي ولا شيخ.. تعليق أدهم نابلسي بعد اتهامه بتحريم الفن

للمرة الأولى.. كشف تفاصيل الدعوى القضائية ضد رشوان توفيق

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ