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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد .. الداخلية تكشف تفاصيل حادث دهس الاسكندرية

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً اصطدام سيارة بعدد من الأشخاص بأحد الشوارع المزدحمة بالإسكندرية وفرار قائدها هارباً بالسيارة.


بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية بوجود مشاجرة ومصابين بمنطقة البيطاش بدائرة القسم بين (طرف أول "خمسة أشخاص" أحدهم طفل يبلغ من العمر سنة)  طرف ثانى (أحد الأشخاص "زوج شقيقة أحد الأشخاص بالطرف الأول) وجميعهم مُصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وذلك حال خروج الطرف الأول من أحد الحفلات بالشارع محل البلاغ تصادف سير الطرف الثانى بالسيارة قيادته "ملاكى" فتوقف وخرج من سيارته وتوجه لاصطحاب (نجله ، 8 سنوات) كان بصحبة الطرف الأول ، فحدثت مشاجرة نظراً لسابقة وجود خلافات زوجية بينه وزوجته شقيقة الأول قام على أثرها الطرف الأول بالتعدي بالضرب على الطرف الثانى مُحدثاً إصابته المشار إليه وإحداث تلفيات بالسيارة قيادته ، فإستقل السيارة وقام بقيادتها محاولاً الانصراف خشية تعدي المارين بالشارع عليه وأثناء ذلك اصطدم بالطرف الأول مُحدثاً إصابتهم المشار إليها ، وتوجه عقب ذلك لديوان القسم لتحرير محضر ، وبمواجهة الطرف الأول أيدوا بمضمون ما سبق ، وتم نقل المصابين للمستشفى لإسعافه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وبالعرض على النيابة العامة أبدى الطرفان رغبتهما فى التصالح .

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