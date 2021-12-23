في العيد القومي.. إزاحة الستار عن تمثال الفنان "محمود ياسين" ببورسعيد| صور

أزاح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الستار عن تمثال "الفنان محمود ياسين" بالمركز الثقافي ببورسعيد تقديرا لدوره الثقافي والفني، وذلك بحضور الفنانة رانيا محمود ياسين والفنان محمد رياض وعدد من القيادات التنفيذية والشبابية ببورسعيد، وذلك فى إطار الاحتفالات بالذكرى الـ 65 لعيد بورسعيد القومي "عيد النصر".
وأشاد محافظ بورسعيد بهذا العمل الفني المميز، مؤكدا حرصه الدائم على تقدير النماذج المشرفة من أبناء بورسعيد فى كافة المجالات، ووضع التمثال قبل أيام بساحة المركز الثقافي ببورسعيد، وأثار ردود أفعال جيدة حول تصميمه، وهو للنحات العالمي الدكتور عصام درويش .
ووجهت أسرة الفنان محمود ياسين، الشكر لمحافظ بورسعيد على هذا العمل الفني الذي يؤكد على فخره بأبناء بورسعيد وتقديره لهم.