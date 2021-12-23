عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في العيد القومي.. إزاحة الستار عن تمثال الفنان "محمود ياسين" ببورسعيد| صور

تمثال الفنان محمود
تمثال " الفنان محمود ياسين "

أزاح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الستار عن تمثال "الفنان محمود ياسين" بالمركز الثقافي ببورسعيد تقديرا لدوره الثقافي والفني، وذلك بحضور الفنانة رانيا  محمود ياسين والفنان محمد رياض وعدد من القيادات التنفيذية والشبابية ببورسعيد، وذلك فى إطار الاحتفالات بالذكرى الـ 65 لعيد بورسعيد القومي "عيد النصر".

 

وأشاد محافظ بورسعيد بهذا العمل الفني المميز، مؤكدا حرصه الدائم على تقدير النماذج المشرفة من أبناء بورسعيد فى كافة المجالات، ووضع التمثال قبل أيام بساحة المركز الثقافي ببورسعيد، وأثار ردود أفعال جيدة حول تصميمه، وهو للنحات العالمي الدكتور عصام درويش .

إضاءة مبنى محافظة بورسعيد باللون الأحمر احتفالا بالعيد القومي الـ65

تزامنا مع احتفالات العيد القومى.. محافظ بورسعيد يوجه بالبدء فى تطوير منطقة السيدة خديجة

محافظ بورسعيد: تركيب محدد ارتفاع بالحي الإماراتي لمنع دخول النقل الثقيل.. صور

انتهاء 70% منه.. محافظ بورسعيد يتابع أعمال إنشاء طريق "بحري ترعة السلام"|صور

مياه القناة: نسعى لتوفير كوب ماء نظيف للمواطن

لاعبو طائرة الزمالك يرفضون خوض التدريبات بسبب المستحقات

ووجهت أسرة الفنان محمود ياسين، الشكر لمحافظ بورسعيد على هذا العمل الفني الذي يؤكد على فخره بأبناء بورسعيد وتقديره لهم.

IMG-20211223-WA0092
IMG-20211223-WA0092
IMG-20211223-WA0091
IMG-20211223-WA0091
IMG-20211223-WA0090
IMG-20211223-WA0090
IMG-20211223-WA0089
IMG-20211223-WA0089
IMG-20211223-WA0088
IMG-20211223-WA0088
IMG-20211223-WA0087
IMG-20211223-WA0087
IMG-20211223-WA0086
IMG-20211223-WA0086
IMG-20211223-WA0085
IMG-20211223-WA0085
IMG-20211223-WA0084
IMG-20211223-WA0084
IMG-20211223-WA0083
IMG-20211223-WA0083
IMG-20211223-WA0082
IMG-20211223-WA0082
IMG-20211223-WA0081
IMG-20211223-WA0081
IMG-20211223-WA0079
IMG-20211223-WA0079
IMG-20211223-WA0080
IMG-20211223-WA0080
IMG-20211223-WA0077
IMG-20211223-WA0077
IMG-20211223-WA0078
IMG-20211223-WA0078
بورسعيد محافظ بورسعيد القيادات التنفيذية رانيا محمود ياسين الفنانة رانيا محمود ياسين محمد رياض الفنان محمود ياسين اللواء عادل الغضبان المركز الثقافي المركز الثقافي ببورسعيد

موضوعات متعلقة

الغضبان: أبطال بورسعيد كتبوا اسم المحافظة في سجل التاريخ المصري والعالمي

وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى في بورسعيد احتفالا بالعيد القومي

بعد أكثر من 50 يوما تحت الملاحظة.. الرعاية الصحية تعلن شفاء الطفلة مريم

محافظ بورسعيد يجلس بجوار أسر أبطال العدوان الثلاثي خلال احتفالية عيد النصر

خلال احتفالات عيد النصر.. الغضبان يفتتح معرض لمسات بورسعيدية

إضاءة مبنى محافظة بورسعيد باللون الأحمر احتفالا بالعيد القومي الـ65

تزامنا مع احتفالات العيد القومى.. محافظ بورسعيد يوجه بالبدء فى تطوير منطقة السيدة خديجة

محافظ بورسعيد: تركيب محدد ارتفاع بالحي الإماراتي لمنع دخول النقل الثقيل.. صور

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. تأجيل مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

في العيد القومي.. إزاحة الستار عن تمثال الفنان "محمود ياسين" ببورسعيد| صور

الرئيس يوجه بتعظيم القيمة المضافة لمعادن الرمال السوداء وتوطين تصنيع الأمصال البيطرية

أطول رجل في العالم يبحث عن عروس جديد

التصديري لمواد البناء: قفزة في صادرات السيراميك والرخام والأسمنت | تفاصيل وأرقام

رئيسة البرلمان البحريني تشيد بالإنجازات التنموية في كافة ربوع مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تعلن سلبية تحاليل الـ3 مصريين المشتبه في إصابتهم بـ أوميكرون

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

الحكومة توافق على اشتراطات العمرة الخاصة بـ رجب وشعبان ورمضان

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

قرار وزاري بحظر تجميع البدالين وأصحاب المخابز بطاقات التموين.. وهذه هي العقوبات

مصير القائمة النهائية.. مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مياه نظيفة وساقعة بدون ثلاجة.. الكوب الاستانلس وعاء مذهل اختفى مع الزمن|نوستالجيا

القوات المسلحة: ضبط 240 قطعة سلاح متنوعة و 12 فتحة نفق

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

فيديو

"ماتتسرعش في الزواج وبلاش تاكل كتير".. 5 نصائح من مبروك عطية للشباب والفتيات

وداعًا للميكروباص.. كل ما تريد معرفته عن الأتوبيس الترددي

أنا لا مفتي ولا شيخ.. تعليق أدهم نابلسي بعد اتهامه بتحريم الفن

للمرة الأولى.. كشف تفاصيل الدعوى القضائية ضد رشوان توفيق

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ