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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس التعاون الخليجي: تقديم كافة الدعم لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن

صدى البلد

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف دعم المجلس ومساندته لليمن في ظل الشرعية الدستورية ومن خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
واستعرض الحجرف - خلال لقائه اليوم /الخميس/ رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك سعيد بمقر الأمانة العامة بالرياض - مجهودات ومبادرات دول مجلس التعاون الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، ومناقشة تطورات الأوضاع الميدانية والجهود الأممية لإنهاء الصراع، وكذلك جهود دعم اليمن في كل ما فيه خيره وازدهاره.
وأوضح أمين عام مجلس التعاون الخليجي - وفقًا لوكالة الأنباء لسعودية - الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوعه من خلال دعم الجهود المقدرة للحكومة اليمنية التي عبر عنها البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 42 التي عقدت بمدينة الرياض في 14 ديسمبر الجاري.
وأشاد الحجرف بدور وجهود رئيس الوزراء اليمني والحكومة اليمنية وعملها من العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدًا تقدير الشعب اليمني والمجتمع الدولي لتلك الجهود، خصوصًا جهود الإصلاح ومكافحة الفساد التي شرعت فيها الحكومة اليمنية.. متمنيا لها الاستمرار لخدمة أبناء الشعب اليمني وتعزيز جهوده نحو بسط الشرعية والأمن والاستقرار في ربوع اليمن.

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