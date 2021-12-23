محافظ بورسعيد يتفقد متحف النصر بمناسبة العيد القومي

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، متحف النصر للفن الحديث أسفل النصب التذكاري بميدان الشهداء.

وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي - عيد النصر - في الذكرى 65 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956، بحضور اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية وأهالي المحافظة.

وأشار محافظ بورسعيد خلال تفقده مقتنيات المتحف، إلى أنه يعتبر متحف النصر هو متحف للفن التشكيلي، وأنشئ في 25 ديسمبر عام 1995 تقديرًا لكفاح وصمود بورسعيد وأبنائها، وسعيًا نحو توثيق بطولاتهم.

ويسهم متحف النصر بدور ملموس في الحياة الثقافية بمحافظة بورسعيد من خلال إقامة الندوات الفنية والأدبية والمعارض والأمسيات الموسيقية التي يستفيد منها جمهور بورسعيد، كما يتبنى توصيل رسالة الفن والإبداع الراقي، ورعاية الموهوبين من أطفال بورسعيد من خلال الورش الفنية التي تقام به، ويشرف عليها فنانون محترفون من العاملين بقطاع الفنون التشكيلية.

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