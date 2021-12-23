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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان: تشكيل لجنة مسئولة عن توثيق تاريخ بورسعيد البطولي

صدى البلد

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس، أبطال الانتصار على دول العدوان الثلاثي وأسرهم بديوان عام محافظة بورسعيد، بعد ساعات من لقائهم أمس بقصر ثقافة بورسعيد وتكريمهم  فى إطار الاحتفالات بالذكرى الـ 65 لعيد بورسعيد القومي _عيدالنصر _ لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.

 

وفى بداية اللقاء، وجه محافظ بورسعيد التهنئة لأبطال بورسعيد بالعيد القومي وكرمهم وأسرهم وهم: البطل الفدائي أحمد هلال، وأسر الأبطال الفدائيين ومنهم: محمد مهران، وعلى زنجير، وعليه الشطوي، ومحمد حمد الله والسيد عسران.

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وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بهؤلاء الأبطال الذين رفعوا اسم مصر عاليا،  وضحوا بكل ماهو غال وثمين من أجل الحفاظ على أراضى الوطن، قائلا: "أنتم لكم الحق علينا لما بذلتوه من تضحيات غالية".  

 

واستجاب محافظ بورسعيد لمطلب أهالي الشهداء، بشأن تشكيل لجنة مسؤولة عن توثيق تاريخ بورسعيد البطولي لحفظ التراث الثقافي والتاريخي للمدينة الباسلة، مؤكدا على تقديم  الدعم لمطالب أبطال العدوان الثلاثي وأسرهم.

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