أحلام تطرح أغنية "عالم في قلب دولة"

تطل المطربة أحلام الشامسي، على الجمهور الإماراتي والعربي بأغنية جديدة، تحمل اسم عالم في قلب دولة، وهي ضمن حملة أجمل شتاء في العالم.

وطرح الموزع زيد نديم، الأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعبر في بيان صحفي عن سعادته بالتعاون مع أحلام الشامسي.

وأغنية عالم في قلب دولة، تبرز من خلالها معالم الإمارات السبع وأهم نقاط الجذب السياحي فيها، خاصة وإنها أصبحت ملتقى للكثير من السياح من حول العالم، لما بها من الكثير من المعالم السياحية.

وأغنية عالم في قلب دولة، من غناء أحلام الشامسي، وكلمات أنور المشيري، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وإيقاعات سمير القطان، جيتارات روكيت، وتريات محمد عاطف، كورال مجموعة الإمارت، تسجيل وليد النجار، مكس وماستر جاسم محمد.



وكانت شاركت الفنانة أحلام في افتتاح معرض إكسبو دبي 2020، وقدمت العديد من أغانيها القديمة والجديدة، وغنت أحلام بـ 3 لغات مختلفة وهم العربية والفرنسية والإنجليزية، ورافقتها على المسرح أوركسترا الفردوس.

وتستعد أحلام الشامسي، لإحياء حفلًا غنائيا اليوم 23 ديسمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض، المقام حاليًا في المملكة العربية السعودية.