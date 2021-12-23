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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. قيادات جديدة للإعلام بقرار من رئيس مجلس الوزراء

سوريا
سوريا

أصدر ‏رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس قراراً بإسناد وظيفة مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى  حبيب علي سلمان.

كما اصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس ايضا  قراراً بإسناد وظيفة مدير عام الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" إلى إياد حسن ونوس بحسب ماذكرت وكالة الانباء السورية سانا  .

وكانت مصادر إعلامية سورية كشفت عن قيام وزارة المالية ألقت الحجز الاحتياطي على مدير عام كهرباء حلب المعفى الأسبوع الفائت "محمد الصالح"، وزوجته ومدراء آخرين في مديرية كهرباء حلب.

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وقالت مصادر في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية  إن "الحجز جاء على خلفية تحقيقات تجري في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، على حد قوله.

وذكرت المصادر أن "التحقيقات تجري منذ أكثر من عام بعد أن ثبت تورط المدير المعفى في قضايا فساد عدة وتجاوزات منذ أن كانت ما وصفتها "المجموعات المسلحة" في محيط مدينة حلب".

وقالت إن مدير الكهرباء المذكور متهم بالتورط في التوزيع غير العادل لكميات الكهرباء الواصلة إلى المدينة ثم الاتفاقات غير الشرعية التي عقدها مع منشآت صناعية كانت تحت سيطرة "المسلحين" من أجل عدم قطع التيار الكهربائي عنها.

وأضافت أن المدير متهم بإغفال كميات من الكهرباء الواصلة إلى المدينة بذريعة دمار هائل بالمحطات الواقعة تحت سيطرة تلك المجموعات لكن بعد تحرير المدينة تبين أن الأمر يعود لمنافع شخصية كان يحصل عليها فقط.
 

سوريا رئيس مجلس الوزراء قضايا فساد وزارة المالية حسين عرنوس وكالة الأنباء السورية التليفزيون السوري

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