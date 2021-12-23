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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صعيد الخير.. فيديو من القوات المسلحة يبرز المشروعات القومية في محافظات الجنوب

القوات المسلحة
القوات المسلحة

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو بعنوان "صعيد الخير" وذلك بمناسبة افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدداً من المشروعات القومية بمختلف القطاعات بصعيد مصر، في إطار الخطة التي أولاها الرئيس الاهتمام منذ العام 2014، وبما يحقق نهضة تنموية وخدمية لأهل الصعيد، بخلاف ما توفره هذه المشروعات من فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة.

وتأتي هذه المشروعات بمحافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وبما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بإقليم صعيد مصر، لتنتقل هذه المشروعات من مرحلة التخطيط والتنفيذ لتصبح واقعا ملموسا على الأرض، يحصده صعيد مصر بعد 7 سنوات من العمل بمختلف القطاعات، ولا سيما الصحة والكهرباء والبترول والمياه والصرف الصحي، وغيرها من المشروعات التي سيتم افتتاحها تباعا قبل نهاية العام الجاري 2021.

وتتضمن هذه المشروعات، شركة أسيوط لتكرير البترول، بخلاف عدد من مشروعات المرافق والبنية التحتية، والتي تتضمن محطة مياه أبو قرقاص بالمنيا، وتوسعات محطة صرف صحي العدوة بالمنيا، وتوسعات محطة مياه الواسطي ببني سويف، وتوسعات محطة الصرف الصحي طنسا بني مالو 2.5 ألف م 3 / يوم، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي أبو صير بطاقة 12 ألف م 3 / يوم، وتوسعات محطة مياه دشنا بقنا، ومحطة مياه فرشوط بقنا، ومحطة صرف صحي أبو شنب بالفيوم.

كما تتضمن المشروعات، افتتاح المرحلة الثانية من محطة مياه المنيا الجديدة، ومحطة مياه ديروط بأسيوط، ومحطة تنقية مياه الشرب بقنا الجديدة.

كما تشمل هذه المشروعات - والتي تهدف إلى تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم - عددا من مشروعات قطاع الصحة والتعليم العالي، ومنها كلية ومستشفى طب الأسنان بجامعة أسيوط، ومستشفى الكبد بالمنيا، ومستشفى سمالوط النموذجي بالمنيا، ومستشفى الأطفال التخصصي (العديسات) بالأقصر، ومستشفى إيزيس للنساء والولادة (البياضية) بالأقصر، ومستشفى دير مواس المركزي بالمنيا، ومستشفى ملوي التخصصي بالمنيا، ومستشفى الصحة النفسية بسوهاج.

وزارة الدفاع صعيد الخير الصعيد السيسي

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صعيد الخير.. فيديو من القوات المسلحة يبرز المشروعات القومية في محافظات الجنوب

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