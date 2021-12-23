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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

414.5 مليون جنيه تكلفة مشروعات خطة العام المالي الجديد بشمال سيناء

اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء

قالت صبحية أبو الفتوح مدير الادارة العامة للتخطيط والمتابعة بديوان عام محافظة شمال سيناء،  أن اجمالى تكلفة  مشروعات الخطة  المقترحة على مستوى المحافظة للعام المالى الجديد ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ( نحو  414.5 مليو جنيها .


وتم تقدير هذه المبالغ بواقع : 207 ملايين جنيها للديوان العام ، 88.347 مليون جنيها لمركز ومدينة العريش ، 46.223 مليون جنيها لمركز ومدينة بئر العبد ، 33.12 مليون جنيها لمركز ومدينة الشيخ زويد ، 26.91 مليون جنيها لمركز ومدينة رفح ، 9.542 ملايين جنيها لمركز ومدينة الحسنة ، و 3.358 ملايين جنيها لمركز ومدينة نخل .

نصيب الفرد

ومن جانبه أكد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة أنه وفقا للاستراتيبجية الجديدة يتم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على أساس نصيب الفرد من الخدمات على مستوى المحافظة ووفقا لعدد سكان كل مركز .. لافتا الى تدعيم مجالس المدن ذات عدد السكان القليل من خطة الديوان العام ، لإنجاز الأعمال والمشروعات الخدمية .


وأشار ،  إلى ضرورة وضع برنامج زمنى لكل مشروع ، والاشراف الدقيق على جميع المراحل ومطابقة المواصفات الفنية ومتابعة التنفيذ أولا بأول .

يذكر أن اجمالى اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام الجديد 2021 / 2022 بلغت 318 مليون جنيها ، وذلك بخلاف الاعتمادات المركزية .. حيث تم توزيعها على مجالس المدن لاقامة المشروعات والمرافق الخدمية على مستوى المحافظة .
 

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تكلفة مشروعات الخطة المقترحة الجديد

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