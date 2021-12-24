كيف يمكنك الحفاظ على صحة الجهاز التنفسي في الشتاء



في الشتاء ، هناك ارتفاع مثير للقلق في مستويات التلوث والذي ، إلى جانب انخفاض درجة الحرارة ، يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية ، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي. لذلك ، يصبح من المهم توخي الحذر.

تقول الدكتورة سوجاتا تشاكرافارتي ، استشارية الطب العام ، مستشفى هيرانانداني ، فاشي - مستشفى شبكة فورتيس - إنه على الرغم من أن أمراض الجهاز التنفسي يمكن أن تحدث في أي وقت خلال العام ، فإن بعضها أكثر انتشارًا خلال فصل الشتاء لأسباب مختلفة. فيما يلي بعض منهم:

- ضباب مصحوب بمستويات عالية من التلوث (الضباب الدخاني) يهيج مجرى الهواء.

- تسارع انتقال المرض خلال الشتاء بسبب سوء التهوية في الداخل.

- الأشخاص الذين يعانون من أمراض موجودة مسبقًا مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن يظهرون تفاقمًا في الأعراض. كما يزداد تواتر نوبات الربو بسبب الطقس البارد ، مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. يميلون إلى قضاء المزيد من الوقت في الداخل حيث تسبب مسببات الحساسية مثل عث الغبار وشعر الحيوانات الأليفة والعفن الحساسية.



وفقًا للدكتور شاكرافارتي ، فإن أمراض الجهاز التنفسي التي تحدث غالبًا خلال فصل الشتاء تشمل:

نزلات البرد: شائعة ومعدية. على الرغم من أنها عادة ما تكون خفيفة ومحددة ذاتيًا ، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى الكثير من الشعور بالضيق وعدم الراحة. يمكن أن تحدث نزلات البرد بسبب أنواع مختلفة من الفيروسات.

* الإنفلونزا: تُعرف بالإنفلونزا ، وهي عدوى فيروسية تسببها فيروسات أنفلونزا معينة ، ولكنها أكثر حدة من نزلات البرد.

* التهاب الشعب الهوائية: عندما تلتهب وتنتفخ الأنابيب التي تنقل الهواء إلى الرئتين. ينتهي بك الأمر مع السعال المزعج والبلغم.

* الالتهاب الرئوي: يحدث عندما تتسبب العدوى في امتلاء الأكياس الهوائية في الرئتين بالسوائل أو القيح. قد يؤدي ذلك إلى صعوبة التنفس والحصول على كمية كافية من الأكسجين للوصول إلى مجرى الدم.



* التهاب الجيوب الأنفية الحاد: تصبح المساحات داخل أنفك (الجيوب الأنفية) ملتهبة ومتورمة. يتعارض هذا مع التصريف ويسبب تراكم المخاط مما يؤدي إلى انسداد الأنف والصداع.

ضع النقاط التالية في الاعتبار ، لذا حافظ على صحة الجهاز التنفسي:

1. تنظيم درجة حرارة الجسم عن طريق ارتداء الملابس الدافئة بشكل مريح.

2. حافظ على يديك نظيفة وخالية من الجراثيم. تجنب لمس فمك أو أنفك أو عينيك بأيدٍ قذرة.

3. إذا كانت جودة الهواء حول مكانك سيئة ، تجنب الركض في الصباح حيث تصل الملوثات السامة إلى ذروتها خلال هذا الوقت. يمكنك بدلاً من ذلك القيام بالأنشطة الهوائية الداخلية.

4. قم بممارسة بعض تمارين التنفس من أجل تعزيز سعة رئتيك.

5. حافظ على منزلك نظيفًا من الغبار والعفن والمواد المسببة للحساسية. قم بتنظيف الفراش والسجاد والبسط والأرائك بانتظام.

6. لا تدخن ، وتجنب الأماكن المزدحمة.

7. تهوية جيدة في المنزل. يمكنك محاولة استخدام جهاز تنقية الهواء أو المرطب.

8. ابق رطبًا. خذ البخار كما اقترح طبيبك ، لكن لا تجرب العلاجات المنزلية العشوائية التي قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة.

9. استهلك حمية غذائية غنية بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون. يمكن أن تساعد الفواكه الحمضية والكركم والزنجبيل في بناء المناعة.

10. تجنب الأطعمة المصنعة والخردة والمقلية والزيتية والمعلبة المحملة بالمواد الحافظة والمواد المضافة والنكهات الاصطناعية. قد تسبب تهيج الحلق.

11. عندما ينصحك طبيبك ، خذ لقاحات الأنفلونزا والالتهاب الرئوي.

12. أولئك الذين يعانون من أمراض الرئة الموجودة مسبقًا أو كبار السن يجب أن يخضعوا للمتابعة مع طبيبهم والتأكد من تحديث الوصفات الطبية الخاصة بهم.