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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود .. دار الإفتاء توضح

حكم قراءة القرآن
حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود

ما حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود؟.. سؤال ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود

وقالت لجنة الفتوى بالمجمع في بيان حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود: اتفق الفقهاء على كراهة القراءة في الركوع والسجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» (صحيح مسلم)، 

وتابعت: عن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد (صحيح مسلم)، وإنما وظيفة الركوع التسبيح ووظيفة السجود التسبيح والدعاء، وإنما نَهَى عن القراءة في الركوع والسجود؛ لأن القراءةَ موضعُها القيامُ، وكلُّ موضعٍ مخصوصٌ بشيءٍ.

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حكم قراءة القرآن وقت العمل 

حكم قراءة القرآن وقت العمل.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤال يقول: ما حكم قراءة القرآن وقت العمل؟

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن بوك إن حكم قراءة القرآن وقت العمل تختلف من موقف لآخر وباختلاف حال الإنسان، فإنسان مكلف بعمل لا يجوز له الإنشغال بقراءة القرآن أو بغيره فالاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود.

وضرب “شلبي” مثالاً بالطالب في الامتحان، مؤكداً أنه مطالب بإجابة الامتحان ولا يجوز له قراءة القرآن، موضحاً أنه في حال انتهاء العمل والواجب وفي وقت فاصل بين واجب وآخر أو بين عمل وآخر يجوز قراءة القرآن في الفاصل بين العملين.

من جانبه، عقب الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على مسألة قراءة الصيدلي للقرآن، وما أثير من هجوم حول إحدى الشخصيات بأنها أزمة حقيقية وراءها التشدد الذي نحياه، لافتاً إلى أننا أمام تربص مجتمعي وعدم توازن في التعامل مع القضايا.

وقال:" واحد قال رأي في الدين لو شفت صيدلي بيقرأ قرأن غلط مغلطش مش قضيتي، لكن الناس حصل لها ثورة.. ممكن الموازنة بين الاثنين والرد انتهى".

وتابع:"لكن الناس استخدمتها في معركة ضد شخص معين، فلو كانوا شافوا الراجل اللي دخل بال في القبلة كانوا عملوا فيه أي، وهيقولوا عليه ده ماسوني، عميل، قابض من بره، وتنتهي المسألة بـ 400 قتيل و500 قتيل". 

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