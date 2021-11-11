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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بعد تصريحات إبراهيم عيسى..الإفتاء تحسم الجدل في حكم قراءة القرآن وقت العمل

الإفتاء تحسم الجدل
الإفتاء تحسم الجدل في حكم قراءة القرآن وقت العمل

حكم قراءة القرآن وقت العمل.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤال يقول: ما حكم قراءة القرآن وقت العمل؟

حكم قراءة القرآن وقت العمل 

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن بوك إن حكم قراءة القرآن وقت العمل تختلف من موقف لآخر وباختلاف حال الإنسان، فإنسان مكلف بعمل لا يجوز له الإنشغال بقراءة القرآن أو بغيره فالاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود.

وضرب “شلبي” مثالاً بالطالب في الامتحان، مؤكداً أنه مطالب بإجابة الامتحان ولا يجوز له قراءة القرآن، موضحاً أنه في حال انتهاء العمل والواجب وفي وقت فاصل بين واجب وآخر أو بين عمل وآخر يجوز قراءة القرآن في الفاصل بين العملين.

تربص مجتمعي

من جانبه، عقب الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على مسألة قراءة الصيدلي للقرآن، وما أثير من هجوم حول إحدى الشخصيات بأنها أزمة حقيقية وراءها التشدد الذي نحياه، لافتاً إلى أننا أمام تربص مجتمعي وعدم توازن في التعامل مع القضايا.

وقال:" واحد قال رأي في الدين لو شفت صيدلي بيقرأ قرأن غلط مغلطش مش قضيتي، لكن الناس حصل لها ثورة.. ممكن الموازنة بين الاثنين والرد انتهى".

وتابع:"لكن الناس استخدمتها في معركة ضد شخص معين، فلو كانوا شافوا الراجل اللي دخل بال في القبلة كانوا عملوا فيه أي، وهيقولوا عليه ده ماسوني، عميل، قابض من بره، وتنتهي المسألة بـ 400 قتيل و500 قتيل". 

تعليق خالد الجندي على "قراءة الصيدلي للقرآن"| فيديو

ليه أدخل أجزخانة ألاقي الصيدلي بيقرأ قرآن..إبراهيم عيسى يثير الجدل وعلاء مبارك:انت مالك؟

لا تُمنع ولا تُعاب

قال الدكتور أسامة الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إن التعلم مستمر، وأن قراءة الصيدلي القرآن الكريم وقت فراغه لا تُمنع ولا تُعاب، مؤكدا أن عدم قراءة القرآن مصادرة لحق الصيدلى، لأن القرآن نور وهداية وبركة وإعجاز.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء دى إم سى» مع رامي رضوان، أن  الفكر يواجه بالفكر وإن البرهان العلمى والدليل هو الذي يُثرى الحقائق

وأكد أن هذا الشخص وإن تظاهر بقراءة القرآن فهو آثماً قلبه في أنه تشاغل بقراءته عن القيام بواجب الوظيفة التي يقوم بها، متابعا: يأثم إثمًا إذا تشاغل بقراءة القرآن عن القيام بحق الوظيفة التي يتقاضى راتبها".

وأشار إلى أن القضية متمثلة في الفكرة وليست لها علاقة بالأشخاص، مؤكدا أن عدم قراءة القرآن هو مصادرة لحق الصيدلي، لأن القرآن نور وهداية وبركة وإعجاز وحبل الله الممدود، متابعا: "فلا يمنع ولا يعاب بهذا".

وكان ابراهيم عيسى قد خرج بتصريح يقول فيه: "ليه أدخل أجزخانة ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن، من باب أولى يقرأ مرجع أدوية".

حكم قراءة القرآن وقت العمل حكم قراءة القرآن تربص مجتمعي القران الكريم قراءة الصيدلي القرآن إبراهيم عيسى دار الإفتاء

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