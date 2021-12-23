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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شجرة ضخمة بميدان الكوربة بـ القاهرة للاحتفال بالكريسماس.. شاهد

شجرة الكريسماس
شجرة الكريسماس

تحتفل المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة بعيد الميلاد المجيد ومشاركة الإخوة الأقباط فرحتهم بالعيد.

وتم وضع  شجرة ضخمة للاحتفال بالكريسماس بميدان  بالكوربة بمصر الجديدة قدمتها  إحدى الجمعيات الأهلية بمصر الجديدة.

وهنأ إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد داعيا الله ان يجعله عيدا سعيدا على كافة الاخوة المسيحيين والمصريين جميعا.

وشارك نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، سكان المنطقة أثناء تزين الشوارع والتهنئة بأعياد الميلاد، كما التقطوا صورا تذكارية مع المارة أمام شجرة الكريسماس.

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ومن جانبه هنأ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة من خلال برقيات تهنئة ، المطران الدكتور سامي فوزي شحاته رئيس اساقفة اقليم الاسكندرية للكنيسة الاسقفية والانجيليكانية ، وصاحب الغبطة الانبا ابراهيم اسحق بطريرك الاسكندرية للاقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك بمصر ، وصاحب النيافة الانبا / باخوم النائب البطريركي لشئون الابراشية البطريركية للاقباط الكاثوليك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

كما بعث برقيات تهنئة الى كل من المطران كريكور اوغسطنيوس مطران الارمن الكاثوليك - اسقف الاسكندرية لمصر والسودان ، المطران  ممفيس نيقوديموس الوكيل البطريركي لبطريركية الاسكندرية للروم الارثوذكس ،  وجرجس ابراهيم صالح الامين العام لمجلس كنائس الشرق الاوسط ، المطران / غريغوريوس الثالث بطريرك طائفة الروم الكاثوليك بمصر،المطران / جورج بكر النائب البطريركي العام للروم الكاثوليك بمصر قداسة / ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك كنيسة الاسكندرية وسائر افريقيا والروم الارثوذكس ،  يسري يوسف المفوض العام لطائفة الاقباط الادفنتست ، المطران / اشود مناتسكانيان مطران الارمن الارثوذكس بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

محافظ القاهرة يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

 

 

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القاهرة الأقباط عيد الميلاد المجيد مصر الجديدة الكريسماس المسيحيين المصريين

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