منها مصر الجديدة .. انقطاع المياه 8 ساعات عن 12 منطقة بالقاهرة

تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لحدوث كسر مفاجئ على خط المياه الرئيسى بمحيط ميدان إبن الحكم.



الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ((منطقة العزب بالمطرية – منطقة الالف مسكن – عزبة شنودة البحرية – استراحة الوزير – منشية التحرير – ميدان سفير وميدان الاسماعيلية وميدان تريومف ومتفرعاتهم – الماظة – منطقة السبع عمارات ومتفرعاتها – قاعدة الماظة الجوية – مستشفى الجلاء – أرض الجولف) اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 22-12-2021 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الخميس الموافق 23-12-2021.



وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .



هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.