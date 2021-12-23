شوية كدمات.. تعرض الفنان فادي خفاجة لـ حادث سيارة

طمأن الفنان فادي خفاجة جمهوره بعد تعرضه لحادث سيارة ادت لبعض الكدمات في جسده،وكتب عبر حسابه على فيسبوك":الحمد لله رب العالمين . قدر الله وماشاء فعل، عملت حادثة امبارح وعربيه خبطتنى، وحصل شوية كدمات بسيطه، وربنا سبحانه وتعالى قدر ولطف، احب اشكر من كل قلبى كل اخواتى وأهلى وأصحابى ومتابعينى اللى كلمونى امبارح سواء عالموبايل او رسائل الواتس أو عالفيس بوك وسألو عليا ودعولى .. ربنا يخليكم ليا ومنحرمش منكم ابدا ولا من دعمك يا اغلى الناس، دعوات المحبين والمخلصين هيا اللى نجتنى . اشكركم بجد ، فعلا حب الناس نعمة كبيرة اوى من ربنا عز وجل".

وكان قد نشر الفنان فادى خفاجة صورة جديدة له من داخل أحد المستشفيات بعد أصابتة في أذنة عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والبوستات "فيس بوك " .

وعلق قائلاً " الحمد لله والشكر لله ، الي قالي نجمك خفيف والله العظيم صدق" ، وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي :"ألف سلامة عليك يانجم "،" ربنا يطمنا عليك ويحافظ عليك "،" خلي بالك من نفسك كلنا بنحبك".



ويذكر أنه قد ناشد الفنان فادى خفاجة منتجي وخرجي مصر بتشغيله برسالة مؤثرة من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".