فادي خفاجة ينشر صورة له بعد إصابته من داخل المستشفى

نشر الفنان فادى خفاجة صورة جديدة له من داخل أحد المستشفيات بعد أصابتة في أذنة عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والبوستات "فيس بوك " .

وعلق قائلاً " الحمد لله والشكر لله ، الي قالي نجمك خفيف والله العظيم صدق" ، وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي :"ألف سلامة عليك يانجم "،" ربنا يطمنا عليك ويحافظ عليك "،" خلي بالك من نفسك كلنا بنحبك".

ويذكر أنه قد ناشد الفنان فادى خفاجة منتجي وخرجي مصر بتشغيله برسالة مؤثرة من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وقال فادى خفاجة خلال رسالته :"طيب ايه يا مخرجين ومنتجين مصر لو العبدلله بعد العمر ده كله مشتغلش فى مسلسل واتنين وتلاتة مين اللى يشتغل يا ولاد المهنة والاصول ".

واضاف خفاجة :" ممكن اتحدى اى مخرج واى شركة انتاج بكفاءتى ودراستى وعمرى وخبرتنى "

وتابع فادى خفاجة :" والله العظيم لو قالولى بطلها لبطلها .. مشكلتى انى واثق فى نفسى بفضل الله وربنا الحكم والعدل .. ومطرح ما ترسى ندوقلها"

يذكر أن فادى خفاجة، عَرَفَهُ الجمهور، من خلال دوره فى مسلسل "يوميات ونيس" أمام النجم محمد صبحي.