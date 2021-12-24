بعد تشغليها.. صدى البلد داخل المدرسة المصرية اليابانية ببنها في القليوبية.. فيديو وصور

أعلنت وزارة التربية والتعليم التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية بالقليوبية وذلك من منطلق فقد انتهت محافظة القليوبية من أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية ببنها .. " صدى البلد " أجرى جولة تفقدية داخل المدرسة للتعرف عليها.

وتقام المدرسة اليابانية ببنها بمنطقة عزبة الزراعة لتكون ثانى مدرسة مصرية يابانية على أرض المحافظة بعد مدرسة العبور المصرية اليابانية وتم انشاؤها على مساحة 9500 متر مربع.

وتضم المدرسة 28 فصلا تعليميا "إنشاء جديد " وتتكون من دور أرضى بالإضافة إلى 3 أدوار علوية، بتكلفة إجمالية بلغت 18.5 مليون جنيه ، كما تضم المدرسة حدائق وأماكن ترفيهية للاطفال وممارسة كافة الأنشطة والالعاب.

ويعتمد النظام التعليمي في المدارس المصرية اليابانية بالقليوبية على بناء شخصية الطفل المتكاملة ثلاثية الأبعاد ( المعرفة الأكاديمية – مهارات اجتماعية – مهارات بدنية)، فنظام التعليم في المدارس المصرية اليابانية يطبق فلسفة التعليم الياباني في المنهج ، كما ان حجم الفصول واسع مع وجود عدد قليل للطلاب، حيث كثافة الطلاب في كل فصل قليلة.



كما تعتمد المدارس اليابانية على غرس مبدأ الانضباط والنظام في التلميذ منذ أول انضمام له في المدرسة وغرس قيم الاجتهاد في العمل لدى الطلاب، وذلك عن طريق حث الطلاب على البحث عن المعلومة، وليس فقط الإعتماد على الذكاء الشخصي.

وتسعى المدارس المصرية اليابانيةبالقليوبية في مصر إلى تطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية " توكاتسو"، وتشير هذه الكلمة إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتي تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية.

وأثبتت المدارس اليابانية كفائتها منذ أول عام دخلت به الخدمة التعليمية وتعود بدايتها إلى 28 فبراير 2016 عندما زار الرئيس عبدالفتاح السيسي دولة اليابان وتم توقيع اتفاقية الشراكة المصرية اليابانية في التعليم للاستفادة من تجربة اليابان الناجحة في التعليم العام والفني، وفي يناير 2017 أعلنت وزارة التربية والتعليم إنشاء وحدة لإدارة مشروع المدارس اليابانية داخل وزارة التربية والتعليم، تتضمن 34 مدرسة موزعة على جميع المحافظات المصرية.

وبدأ عام 2018 وبدأت معه المدارس اليابانية بالقليوبية وشهدت إقبالا كبيرًا من أولياء الأمور، فالمدرسة اليابانية تعلم أولياء الأمور قبل الطلبة، وتقوم على أسس نظام التوكاتسو الذي يعتمد على تحقيق مجموع من الأهداف أهمها خلق مدرسة تحقق السعادة والفخر ومتعة التعلم، حيث يعمل المعنيون بالتعليم على بذل قصارى الجهد لضمان تحقيق الثقافة والمناخ الإيجابي في المدرسة بما يحقق متعة التعلم، ويعزز من بيئة التعلم السعيدة الصحية المتماسكة لجميع التلاميذ، وأن تكون المدرسة مكان يشعر فيه التلميذ بالسعادة والفخر لكونه عضوًا فاعلا فيه.

المدرسة اليابانية

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