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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لاتتراجع أبدا.. فوائد الاستحمام في الشتاء

الاستحمام
الاستحمام

يمتعك الاستحمام في الشتاء ببعض المزايا التي لا ينبغي إغفالها.

 ينتج عن الاستحمام بالماء الساخن البخار والدفء ، الأمر الذي يمكن أن يهدئ العضلات ويطلق السموم ، في حين أن الاستحمام بالماء البارد يمكن أن يساعد في حرق الدهون وتعزيز المناعة.

قد يؤدي الاستحمام ، وخاصة الاستحمام بالماء البارد ، إلى تقوية جهاز المناعة لديك. أدراسة 2016مصدر موثوق أظهر أن الاستحمام بماء ساخن إلى بارد ، والذي تبدأ فيه بالماء الساخن قبل خفض درجة الحرارة ، أدى إلى حصول البالغين على أيام مرضية أقل على مدار العام.

يمكن أن يحسن الاستحمام الدورة الدموية تحت الجلد ، المعروف أيضًا باسم تضيق الأوعية . قد يحفز هذا تدفق الدم إلى فروة رأسك ، ويحسن مظهر شعرك ، ويعزز أيضًا المظهر "المتوهج" للبشرة الصحية.

 

تشمل الفوائد الأخرى للاستحمام بالماء الساخن ما يلي:

توفير الراحة من أعراض الجهاز التنفسي
المساعدة في الشوائب
المساعدة في استرخاء العضلات
يوفر الاستحمام بالماء الساخن الراحة من أعراض البرد أو الجهاز التنفسي
لطالما استخدم الوقوف في حمام ساخن مع البخار المحيط بك كعلاج طبيعي لتقليل أعراض البرد والسعال. يمكن أن تساعد حرارة الماء والبخار في:

فتح مجرى الهواء
تليين البلغم
نظف ممرات الأنف
الاستحمام بالماء الساخن يساعد في علاج البثور
يمكن أن يساعد الاستحمام بالماء الساخن على فتح مسام الجلد ، مما يسمح لك بتنظيف الأوساخ والزيوت العالقة.

الاستحمام بالماء الساخن مفيد لاسترخاء العضلات
يساعد التواجد في الماء الساخن بشكل فعال في تخفيف توتر الجسم ويمكن أن يساعد في تهدئة إجهاد العضلات.

 

ومع ذلك ، فإن الخبر السار هو أنك لست مضطرًا للتخلي عنها تمامًا. تحتاج فقط إلى خفض درجة الحرارة قليلاً والعناية ببشرتك بعد ذلك.

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