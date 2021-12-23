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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة 4 ساعات يوميا.. قطع الكهرباء عن بعض قرى بني سويف لمدة أسبوع

شبكة الكهرباء
شبكة الكهرباء

أعلن قطاع كهرباء بني سويف،أنه قد تقرر فصل التيار عن بعض المناطق والقرى بمركز ومدينة بني سويف ،من السبت إلى الخميس " الأسبوع المقبل"، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة:

وبحسب بيان القطاع،سيتم قطع الخدمة يوم السبت"25/12" عن(عزبة بلبل، الطب البيطري،محطة الغاز الطبيعي،التلقيح الصناعي) بمدينة بني سويف، من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 11 صباحاً،وعن قرية الحمرايا شرق النيل من الساعة 7.30 صباحا حتى الساعة 11.30 صباح يوم السبت،ويوم الأحد"26/12"عن قرية الدوية من الساعة 7.30 صباحاً حتى الساعة 11.30 صباحاً

ويوم الاثنين "27/12" عن قرية الحكامنة من الساعة 7.30 صباحا حتى الساعة 11.30صباحاً، ويوم الثلاثاء "28/12" عن الأزهري ومستودع البترول بمدينة بني سويف من الساعة 8.30 صباحاً حتى الساعة 11 صباحاً، وأيضاَ عن قرية العلالمة شرق النيل من الساعة 7.30 صباحاً حتى الساعة 11.30 صباح يوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء "29/12"عن قرية الكوم الأحمر وعزبة سعيد خفاجي مركز بني سويف من الساعة 7.30 صباحاً حتى الساعة 11.30 صباحاً ،ويوم الخميس "30/12"عن الأزهري بمدينة بني سويف من الساعة 8.30صباحاً حتى الساعة 11 صباحاً.

 ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة،مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة

 

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