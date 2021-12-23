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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش خالصة.. ويجز يطرح ديو غنائي مع الجراند توتو عبر يوتيوب

ويجز
ويجز

طرح مطرب الراب ويجز، عبر يوتيوب  ديو غنائي مع  مطرب الراب المغربى طه فحصى “الجراند توتو “ أغنية جديدة حملت اسم ”مش خالصة"  .


وتعد هذة الأغنية هي التعاون الاول  بينهما، وتم تصويرها فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب.


مسلسل بيمبو :

بدأ عرض أولى حلقات المسلسل الاجتماعي الكوميدي "بيمبو"، الذي يشكل أول تجربة تمثيلية ل  "ويجز".

وتدور قصة المسلسل حول مجموعة من الشباب يتورطون في بعض المشاكل، التي تولد مواقف طريفة.

وكشف عمرو سلامة، مخرج المسلسل ، أنه اختار ويجز قبل عامين وليس استغلالا لنجاحه، ويظهر ويجز خلال العمل كممثل فقط و لن يغني.

وأوضح "ويجز"، أنه يقوم بأول دور تمثيلي له، ويقدم شخصية محورية يحاول فيها تقديم كل ما بوسعه ليكون عند حسن ظن المخرج عمرو سلامة الذي اختاره للدور، مؤكداً أن هذا العمل سيحدّد ما إذا كان سيكمل في مشوار التمثيل أم لا.

مسلسل "بيمبو" بطولة نخبة من النجوم الشباب من بينهم أحمد مالك، وويجز، وهدى المفتي، وسينتيا خليفة وغيرهم، و المسلسل من إخراج عمرو سلامة وعمر رشدي، ومن تأليف محمد أديب، وإخراج عمرو سلامة وعمر رشدي.

ويجز مش خالصة يوتيوب ديو غنائي مطرب الراب المغربى طه

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