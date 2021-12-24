بمشاركة 100 متسابق.. مسابقة الطالب المثالي بآداب عين شمس

عقدت اللجنة الاجتماعية باتحاد الطلاب بكلية الآداب جامعة عين شمس مسابقة الطالب المثالي بمشاركة ١٠٠ طالب من طلاب الأقسام المختلفة من جميع الفرق والمستويات الدراسية ، وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا.د مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب ، وإشراف ا.د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب وتنفيذ السيدة نعمات خليفة مديرة إدارة رعاية الشباب ، والطالبة حبيبة ناصر رئيسة اتحاد طلاب الكلية والطالبة مريم عادل نائبة رئيسة الاتحاد، والطالب مصطفى محمد أمين اللجنة الاجتماعية والطالب أحمد محمود الأمين المساعد للجنة .

تهدف المسابقة إلى اختيار الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الكلية في المركز الأول والثاني والثالث وذلك لتحقيق التنافس المحمود بين الطلاب . اعتمدت المسابقة على تقييم الطلاب من حيث التقدير ، اتقان اللغة العربية والانجليزية ، الثقافة والمعلومات العامة ، ممارسة الأنشطة المختلفة ، وحسن المظهر .

وتتحدد جوائز المسابقة ب ١٠٠٠ج للمركز الأول ، ٧٥٠ج للمركز الثاني ، و ٥٠٠ جنيها للمركز الثالث بالإضافة إلى شهادات التقدير لكل الطلاب المشاركين.

وأعربت ا.د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب عن سعادتها بكم الأنشطة الطلابية المثمرة التي عقدها الاتحاد القديم و الجديد المنتخب مؤخرا خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ وأشادت بحرص الطلاب على التفوق العلمي بجانب المشاركة في الأنشطة المختلفة التى تقدمها الكلية من خلال إدارة رعاية الشباب ، كما يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة وأسماء الفائزين تباعا .

وتكونت لجنة التحكيم الموقرة برئاسة ا.د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وعضوية كل من ا.د منال محرم استاذ اللغة العربية، ا.د نادية حشيش الأستاذة بقسم اللغة الانجليزية ، ا.د محمد سمير الخطيب أستاذ الدراما والنقد المسرحي .