أخبار التعليم | جامعة القاهرة تقترب من افتتاح مسرح "دولت أبيض" … إعلان نتائج مسابقة الطالب المثالي بآداب عين شمس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

إعلان الفائزين بمسابقة (منتج نوعي مبتكر 2) بنوعية عين شمس ..اليوم



أطلقت وحدة (ihub) بكلية تربية نوعية عين شمس مسابقة (منتج نوعي مبتكر 2)، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة أمل نصر الدين سليمان مدير وحدة الابتكار وريادة الأعمال (ihub) على مستوى الكلية، أطلقت وحدة (ihub) بالكلية مسابقة (منتج نوعي مبتكر 2).

الاحد كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان تقيم دورة تدريبية عن صعوبات التعلم



يقدم مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة،الدكتور زغلول عباس حسنين عميد الكلية، الدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة البرنامج التدريبي المميز ( صعوبات التعلم).

مسابقة الطالب المثالي بآداب عين شمس



عقدت اللجنة الاجتماعية باتحاد الطلاب بكلية الآداب جامعة عين شمس مسابقة الطالب المثالي بمشاركة ١٠٠ طالب من طلاب الأقسام المختلفة من جميع الفرق والمستويات الدراسية ، وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا.د مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب ، وإشراف ا.د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب وتنفيذ السيدة نعمات خليفة مديرة إدارة رعاية الشباب ، والطالبة حبيبة ناصر رئيسة اتحاد طلاب الكلية والطالبة مريم عادل نائبة رئيسة الاتحاد، والطالب مصطفى محمد أمين اللجنة الاجتماعية والطالب أحمد محمود الأمين المساعد للجنة .

جامعة القاهرة تقترب من افتتاح مسرح "دولت أبيض" .. تفاصيل



تبذل جامعة القاهرة جهودًا متواصلة في دعم الأنشطة الإبداعية للطلاب جعلت ساحتها خالية من أي فكر متطرف، ولم تترك فراغًا تنمو فيها أية أفكار لا تسعى لخدمة الوطن وبنائه، كما أن الفنون الراقية التي ترعاها جامعة القاهرة تتفاعل مع عقلية الشباب بما يمكنه من ترقية ذوقه وفكره، ليصبح قادرًا بوعي على مواجهة أي فكر متطرف والمساهمة بقوة في التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، والذي بدوره يساهم في النهوض بالمجتمع ككل.



جامعة القاهرة تقترب من افتتاح مسرح "دولت أبيض" .. تفاصيل

… إعلان نتائج مسابقة الطالب المثالي بآداب عين شمس