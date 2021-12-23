عودة الدب الروسي .. نهاية عصر توسع الناتو شرقا | تقرير

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا سنويا مع التركيز بشكل خاص على المحادثات الروسية الأمريكية بشأن الضمانات الأمنية بشأن عدم توسيع الناتو.

وأوضح مراسل CSM فريد وير ومحلل الشؤون الدولية جيلبرت دوكتورو السبب وراء رسالة بوتين إلى الناتو.

وأكد الرئيس بوتين في 23 ديسمبر أن الأمن القومي هو الأولوية الأولى لروسيا ، وأدان الدول الغربية لخرقها تعهدها بأن الناتو لن يتوسع شرقًا.

وشدد الرئيس الروسي على أن الاتحاد السوفياتي فعل كل شيء لبناء علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة والغرب: حصل المتخصصون الأمريكيون وأفراد وكالة المخابرات المركزية على حق الوصول إلى المنشآت العسكرية السوفيتية والحكومة.

ومع ذلك، منذ تسعينيات القرن الماضي ، حدثت خمس موجات من توسع الناتو ، حيث جلب الحلف بنيته التحتية العسكرية وصواريخه إلى أعتاب روسيا، وفقًا لبوتين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، زودت موسكو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمشروع اتفاق بشأن ضمانات عدم توسع الناتو نحو حدود روسيا.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية مسودة المعاهدة على موقعها على الإنترنت في 17 ديسمبر.

وخلال مؤتمره الصحفي السنوي، كشف بوتين أن الولايات المتحدة قد أشارت إلى استعدادها لبدء محادثات أمنية في جنيف في أوائل عام 2022 ، مضيفًا أن كلا الجانبين قد اختار المفاوضين.

عملية عسكرية ثالثة ضد الدونباس

جاءت التوترات بين موسكو وواشنطن عقب تقارير إعلامية أمريكية أشارت إلى أن روسيا سوف 'تغزو' أوكرانيا.

وعلى الرغم من أن الكرملين قد مزق هذا الافتراض مرارًا وتكرارًا باعتباره غير منطقي، فقد أثيرت القضية مرة أخرى خلال مؤتمر عبر الفيديو للرئيس بوتين مع نظيره الأمريكي ، جو بايدن ، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وحذر بوتين بايدن من إلقاء اللوم كله على موسكو ، مؤكدًا أن الناتو عزز وجوده في دولة أوروبا الشرقية ، بينما تواصل كييف تحدي اتفاقيات مينسك فيما يتعلق بمنطقة دونباس الانفصالية.

وفي 21 ديسمبر، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في اجتماع وزاري إن الشركات العسكرية الأمريكية الخاصة سلمت دبابات بمكونات كيميائية مجهولة إلى مدينتي أفدييفكا وكراسني ليمان، على مقربة من منطقة دونباس الأوكرانية المنفصلة، لاستفزازات واضحة.

ونفى البنتاجون أن تكون الشركات الأمريكية تستعد لاستفزازات كيميائية في أوكرانيا.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن هناك انطباعًا بأنه يتم التحضير لعملية عسكرية ثالثة في أوكرانيا.



ومخاوف بوتين لها مزايا، وفقًا لفريد وير، مراسل روسيا لصحيفة كريستيان ساينس مونيتور (CSM) التي تتخذ من بوسطن مقراً لها، ويوضح الصحفي أن هناك احتمال أن يكون نظام كييف المدعوم من الولايات المتحدة قد قرر تكرار سيناريو ناجورنو كاراباخ العام الماضي.

وقال وير “ستكون هناك إغراءات لـ كييف بسبب ما حدث في أذربيجان وأرمينيا العام الماضي”

واضاف “أنا متأكد من أن هذا شجع الكثير من الناس في كييف على التفكير في أنه يمكننا فعل ذلك أيضًا هنا، وبما أن الوضع السياسي في كييف يتدهور بشكل واضح، فمن المحتمل أن القوات هناك ، يعتقد الناس هناك أن الحرب ستكون مصدر إلهاء كبير”.

وبحسب وير، فإن العملية العسكرية الثالثة التي تقوم بها كييف ضد دونباس ستكون محفوفة بخطر حدوث تصعيد واسع النطاق.