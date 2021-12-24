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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"حقوق الطفل في المواثيق الدولية".. محاضرة تثقيفية في السويس

ثقافة السويس
ثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، برعاية وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم بنشر الثقافة التوعوية المتنوعة بكافة الأقاليم الثقافية.

وأقامت مكتبة نادى الشرطة بفرع ثقافة السويس التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، محاضرة بمدرسة الأمل الاعدادية بنات، بعنوان "الزواج المبكر وأثره علي المجتمع".

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ثقافة أسوان تختتم فعاليات القوافل الثقافية والمسارح المتنقلة بإدفو

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"نساء لها تاريخ" محاضرة في قصر ثقافة الطارف

 

 قدمتها عبير علي مدير عام المجلس القومى للسكان، وتحدثت عبير علي عن أن من أهم سلبيات الزواج المبكر وأهمها عدم الاستعداد النفسي للشاب بالزواج ومشاركة الطرف الآخر بناء أسرة، وذلك إضافة إلى صعوبة تحمل الأعباء المادية والاقتصادية التي يتطلبها بناء أسرة نظرا لتدهور الحالة المعيشية وغلاء تكاليف تجهيز أي منزل، وحرمان الفتاة من حقها بالتعليم.


كما اقام بيت ثقافة العمدة محاضرة بعنوان "حقوق الطفل في المواثيق الدولية" تحدثت هدى عبد الهادى مديرة البيت بأن حق الطفل مُقر وثابت في جميع الديانات والشرائع والأنظمة وعند مختلف الشعوب والأمم والحضارات لأنه مرتبط بأمر فطري من الله تعالى في قلوب ونفوس الأباء والأمهات.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 بجملة مختصرة عن حقوق الطفل فنص في الفقرة الثانية من المادة العاشرة على أن للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية وينعم الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية، ويجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي، وأن يكون مؤهلًا للنمو الصحي السليم، ولهذه الغاية يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده، وللطفل حق في القدر الكافي من الغذاء والمأوى واللهو والخدمات الطبية.

سيناء قصور الثقافة السويس وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة الخدمات الطبية الثقافة الزواج المبكر الاقتصاد

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