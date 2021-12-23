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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بروفات تحضيرية لمسرحية "في نص الليل" استعدادا لـ موسم الرياض

فريق عمل المسرحية
فريق عمل المسرحية

 تعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض "في نص الليل" عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر"، وهو مشروع جديد، ويعتمد على إعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية.

 

 وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤيه مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل ، ويخرجها عمرو عرفه في اول اخراج مسرحي له.


مسرحية في نص الليل بطولة غاده عادل وحسن الرداد ومحمد عبد الرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود والعمل يعتبر اول انتاج لشركة ABK media pro. Bahgat kamar.
 

ويعتبر المستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئه الترفيه بالمملكة العربية السعودية  صاحب الفضل الأول في إعادة اسم الكاتب الراحل بهجت قمر مرة أخرى إلى المسرح ومن خلال هيئه محترمه هيئة الترفيه التى ترعى اهم فن في العالم وهو فن المسرح الذى بدأت تدب فيه الحياه من جديد وجعل المنتجون يفكرون في العودة إلى إنتاج أعمال مسرحية ضخمة للمشاركة فى  موسم الرياض.

 

المسرحية تعتمد على استخدام خاصية البروجيكشن والجرافيكس من خلال د. محمود صبري ،وهي تكنولوحيا متطورة تتميز بها المسارح العالمية في عروضها الحية ،والاستعراضات للدكتور عاطف عوض احد اكبر مصممي الاستعراض في الوطن العربي والإضاءة لمدير التصوير السينمائي وائل درويش وديكور اسلام البنا والموسيقى والالحان للموسيقار محمود طلعت الذي تمثل مشاركته في العمل عودة للشكل السليم والمبهر للمسرح الاستعراضي.

 

 إشراف عام على الإنتاج أسامه الخبيري ،انتاج شركة ABK وتمثلها انجي عبد الحافظ ومن المقرر أن تعرض المسرحية في اخر شهر ديسمبر  بموسم الرياض على مسرح محمد العلي .

في نص الليل بهجت قمر الكاتب الراحل بهجت قمر موسم الرياض ايمن بهجت قمر المستشار تركي آل الشيخ تركي آل الشيخ

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