حال النادي مش حينصلح...ميدو يطالب بإنهاء خلاف ممدوح عباس ورئيس الزمالك

انتقد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، الأزمات الشخصية الواقعة بين رئيس نادي الزمالك الحالي وممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.

وعلق ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور على تغريدة ممدوح عباس الذي أكد أنه سيكون أول الطاعنين على انتخابات نادي الزمالك المقبلة قائلا: "الخلاف الشخصي بين رئيس الزمالك وممدوح عباس يدفع ثمنه الزمالك، جماهير الزمالك مش هتخلص من أزماتهم الشخصية وخلافاتهم التي تتسبب في عدم استقرار نادي الزمالك"

أضاف: "في الأهلي أو في أي ناد عندما يخسر أي شخص انتخابات، يصمت بل ويدعم الناجح عدا الزمالك الخاسر دائما يتسبب في أزمات وعدم استقرار النادي"

وختم حديثه قائلا: “أطالب وزير الشباب والرياضة بعقد جلسة صلح بين ممدوح عباس ورئيس الزمالك حتى لا يدفع الزمالك الثمن، الثنائي كبير وقادر على عقد جلسة معا وإنهاء خلافاتهما وحال الزمالك لن ينصلح سوى بصلح ممدوح عباس مع رئيس الزمالك ”