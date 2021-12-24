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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القاهرة السينمائي يعلن عن الأفلام التي عرضها مؤخرا ورشحت للأوسكار والجولدن جلوب

أبطال فيلم بيت جوتشي
أبطال فيلم بيت جوتشي

أصدرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بيانا، تعلن فيه أسماء الأفلام التي عرضت في نسخته المنتهية منذ أيام، وترشحت فيما بعد ضمن قوائم الأوسكار والجولدن جلوب. 

وأعرب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن سعادته باختيار عدد من الأفلام التي شاركت ضمن دورته الـ 43، للقائمة القصيرة لجوائز الأوسكار وترشيحات الجولدن جلوب، لعام 2022.

تضمنت القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار الـ 94 لعام 2022، 7 أفلام عرضت في المهرجان، في 5 فئات وهي كالآتي: 

صعود | الفيلم التسجيلي 

 لونانا: ثور داخل الفصل "الدورة 41"، قودي سيارتي، خلية النحل، صلاة من أجل المسلوبين | الفيلم الدولي

 بيت جوتشي أو House of Gucci | المكياج وتصفيف الشعر 

الملك ريتشارد، في فئتي: الموسيقى - الأغنية الأصلية

فيما تضمنت الترشيحات الخاصة بالدورة الـ 79 للجولدن جلوب، 4 أفلام مرشحة في 7 فئات كالآتي: 

فيلم "الملك ريتشارد" | مرشح في 4 فئات هي: أفضل فيلم "دراما" - ويل سميث، أفضل ممثل في فيلم درامي - أنجانو إليز، أفضل ممثلة مساعدة - أغنية "Be Alive"، أفضل أغنية

ليدي جاجا عن فيلم "بيت جوتشي"  أو House of Gucci | أفضل ممثلة في فيلم درامي

ابني ماد | أفضل فيلم رسوم متحركة

قودي سيارتي | أفضل فيلم أجنبي

ترشيحات الأوسكار

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار، القائمة القصيرة لـ 10 فئات قبل حوالي ثلاثة أشهر من حفل توزيع الجوائز السنوي في نسخته الـ 94، المقرر إقامته يوم 27 مارس المقبل. 

ضمت القوائم النهائية المعلنة عدد من الفئات الهامة وهي أفضل فيلم وثائقي طويل وفيلم وثائقي قصير، وأفضل تصفيف شعر ومكياج، والموسيقى والأغنية الأصلية، وأفضل فيلم رسوم متحركة قصير. 

وضمت قائمة الأفلام المرشحة للأوسكار، أحدث أعمال المخرج الإيراني أصغر فرهادي " A Hero" الذي عرض في مهرجان كان هذا العام، ونال العديد من الجوائز أيضا. 

سيطرت الأفلام الأوروبية على قوائم ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي هذا العام، وعلى رأسها إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والدنمارك والنرويج. 

جدل كبير صاحب الأعمال التي اختارتها الدول العربية لتمثيلها في سباق الأوسكار خاصة فيلمي "أميرة" و"سعاد"،  ما بين السحب من الترشيح والمنع من العرض لأسباب إنتاجية، وكانت النتيجية غياب الأعمال العربية عن قوائم الترشيحات النهائية في فئة أفلام فيلم ناطق بلغة أجنبية.

القاهرة السينمائي الأوسكار الجولدن جلوب بيت جوتشي ترشيحات الأوسكار

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