ليلى علوي تكشف سر رشاقتها..تفاصيل

حلت الفنانة ليلي علوي ضيفة ببرنامج "مساء دي ام سي" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"، للحديث عن آخر أعمالها الفنية وجوانب من حياتها الشخصية.

وكشف ليلي علوي خلال حوارها مع رامي رضوان، عن سر رشاقتها مؤكدة أنها لا تحقد علي أحد ولا تغل علي أحد .

وأكملت:" أنا معنديش غل جوايا وراضية وديه الحاجة حلوة اتعلمتها في حياتي ان لازم اقول ده احسن لي واللي جاي خير واتعلمت اقول الحمدلله ديما وبلاقي الدنيا بسيطة وعادي محصلش حاجة.

يذكر أن آخر أعمال ليلى علوى فيلم «200 جنيه»، الفيلم من بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، غادة عادل، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.