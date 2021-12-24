نجم مصر والوطن العربي القادم.. محمد رمضان يقدم عفروتو لجمهور حفله بدبي

حرص الفنان محمد رمضان على استقبال وتقديم مغني الراب الشهير “عفروتو” لجمهور حفله في دبي مساء الخميس، ومنحه الفرصة للغناء بمشاركته، لأول مرة لهما سويا على المسرح.

ظهر عفروتو على المسرح وكان في استقباله محمد رمضان الذي قدمه للجمهور ووصفه بأنه نجم مصر والوطن العربي القادم، ابن السيوف والاسكندرية، وعبر عن إعجابه بإحدى أغانيه الشهيرة وهي “مش بالحظوظ” ثم طلب منه غنائها للجمهور.

وتفاعل محمد رمضان مع “مش بالحظوظ” وعفروتو في الوقت الذي كان يلتقط فيه الصور مع الجمهور الحاضر للحفل، وفق ما ظهر في فيديوهات بعض الحضور على تقديم انستجرام.

واحتفل الفنان محمد رمضان بوصول قناته عبر يوتيوب، الي 4 بليون مشاهدة، ونشر فيديو عبر حسابه الشخصي “انستجرام”.

وعلق محمد رمضان علي الفيديو: “قناتي علي يوتيوب وصلت 4.5 بليون مشاهدة الحمد لله”.

وكشف النجم محمد رمضان عن بوستر أحدث أغانيه " متعودة" ؛ والتي يشارك فيها بديو غنائي مع الرابر الجزائري سولكينج .

وروج محمد رمضان للأغنية قبل طرحها الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



ونشر محمد رمضان الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق: قريبًا جدًا.. متعودة مع سولكينج، عام جديد سعيد وثقة في الله نجاح.

نشر محمد رمضان صور له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهر محمد رمضان في الصور وهو بصحبة موديل أمريكية .