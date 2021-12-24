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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النفط يرتفع مع انحسار المخاوف من انخفاض الطلب بسبب أوميكرون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ارتفعت أسعار النفط في جلسة شهدت تداولات محدودة يوم الخميس، بدعم من مؤشرات على إمكانية احتواء أسوأ تداعيات المتحور أوميكرون، حتى في الوقت الذي فرضت فيه دول قيودا على السفر بسبب ارتفاع معدلات الإصابة.

وشهدت سوق النفط تقلبات في الأيام الأخيرة وسط تساؤلات حول مدى جدية خطر حدوث ركود آخر في الطلب على الوقود. والسلالة أوميكرون أسرع انتشارا من السلالات السابقة، غير أن بيانات أولية تشير إلى أنها تسبب أعراضا أخف، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 1.56 دولار، أو 2.1%، لتسجل عند التسوية 76.85 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى عند الإغلاق منذ 26 نوفمبر، بزيادة 4.5% خلال الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.03 دولار، أو 1.4%، إلى 73.79 دولار للبرميل عند التسوية، لتصعد 4.1% خلال الأسبوع.

وكان حجم التداول محدودا يوم الخميس، حيث جرى تداول 244 ألف عقد فقط للشهر المقبل، وفقا لبيانات رفينيتيف أيكون، مقارنة بمتوسط يومي يبلغ 381 ألف عقد خلال الـ200 يوم الماضية.

وأفادت بيانات من شركة ”بيكر هيوز“ لخدمات الطاقة أن عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة ارتفع في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2020. ويبلغ إجمالي عدد الحفارات الآن 586، مما ينبئ بزيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة.

وأعادت حكومات في أنحاء العالم، فرض مجموعة من القيود، للحد من انتشار أوميكرون.

وكان العالم الأمريكي البارز أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، قد حذر من أن المتحور ”أوميكرون“ من فيروس كورونا ينتشر في كل أنحاء العالم، معبرا عن قلقه حيال عدد الأمريكيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن.

وقال فاوتشي إن ”هذا الفيروس غير عادي“، في إشارة إلى سرعة انتشار ”أوميكرون“، مضيفا أن المتحور سيصبح مهيمنا و“سنواجه أسابيع أو أشهرا صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء.

وأضاف أن المتحور ينتشر ”بسرعة حقا، حرفيا في كل أنحاء العالم، وبلا أدنى شك في بلدنا“، معربا عن قلقه من أن نحو 50 مليون أمريكي مؤهلين للتطعيم لم يتلقوا اللقاح بعد.

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