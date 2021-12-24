المحترفون سبب تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز ..تفاصيل

أكد الاعلامي محمد شبانة أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش قرر تأجيل معسكر المنتخب استعدادا لأمم أفريقيا بسبب تفاوت موعد وصول المحترفون الثمانية من أنديتهم.

كان من المقرر إقامة المعسكر يوم 27 ديسمبر الجاري، لكن تم الاستقرار على بدء المعسكر يوم 31 من الشهر الجاري.

وأكد شبانة في برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc أن قرار لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة جاء بناء على وضع مؤجلات الأسابيع الماضية بين مباريات الأسبوع الثامن الذي ينطلق غدا، ليؤجل انتهاء الأسبوع الثامن ليوم ٢٩ ديسمبر الجاري بدلا من 26 من الشهر نفسه.

وأشار أن رفض الجهاز الفني انطلاق المعسكر بدون المحترفين الثمانية الذين يصلون لمصر ما بين 27 و29 ديسمبر الجاري.

وأوضح أن أرجع البعض إصرار كيروش على تأجيل المعسكر لسفره للخارج لقضاء إجازة حيث سيعود للقاهرة مساء يوم 28.

عامر حسين عن مباراة الأهلي وبيراميدز ويؤكد: لم تؤجل حتى الآن



كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو رابطة الأندية، عن موقف مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر اقامتها 30 ديسمبر، بعد أقل من أسبوع.



وقال عامر حسين في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC: "مباراة الأهلي وبيراميدز لم نؤجلها بعد، لأن معسكر منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا لم يتم الإعلان عنه بعد".



وأضاف: "أي لاعب في أي نادٍ بالدوري المصري يصل له استدعاء من منتخب بلاده، بداية من يوم 27 سنؤجل مباراة فريقه بشكل رسمي".



وأوضح: "هذه البطولة ضمن الأجندة الدولية، لذلك لا يمكننا وضع أي مباراة خلالها".

وعاد بالحديث عن مباراة الأهلي وبيراميدز: "ننتظر معرفة متى سيبدأ معسكر منتخب مصر، وبذلك سيتحدد مصير مباراة الأهلي وبيراميدز اما باللعب أو التأجيل".

واختتم: " تواصلت مع ضياء السيد ووائل جمعة وأخبروني أنهم لم يحصلوا على إجابة من كيروش حول موعد المعسكر الخاص ببطولة كأس أمم إفريقيا حتى الآن، ومن المنتظر أن يعلن عنه غدًا".