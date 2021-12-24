اليوم.. ملحم زين يحيي حفلا في ألمانيا بمناسبة الكريسماس

يقدم الفنان اللبناني ملحم زين حفلا غنائيا، اليوم الجمعة، في ألمانيا ضمن احتفالات الكريسماس، وذلك بعد أيام قليلة من تقديمه حفلا كبيرا على مسرح المجاز بإمارة الشارقة برفقة وائل كفوري.

ونظرا لزيادة الطلب على حضور حفل ملحم زين في ألمانيا، أضيفت ليلة أخرى مساء السبت 26 ديسمبر، بنفس موقع حفل اليوم بحسب ما أعلنه المغني اللبناني عبر حسابه على تطبيق انستجرام.

وطرح ملحم زين مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "أمى وضحكتك"، على موقع يوتيوب، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مهند العزاوى، وألحان على جاسم، وتوزيع الموسيقى أحمد المهندس، وإخراج عادل سرحان.

غنى ملحم زين تتر مسلسل 350 جرام في رمضان الماضي، والأغنية كانت من ألحان أسامة الرحباني وتأليف غدي، والعمل من تأليف ناديا الأحمر ، ومن اخراج محمد لطفي، وبطولة النجوم: عابد فهد، سلوم حداد، كارين رزق الله، ويشاركهم مجموعة من الفنانين المخضرمين والشباب، بينهم: خالد نجم، غريس قبيلي، وستيفاني عطا الله و مصطفى سعدالدين وقاسم منصور.