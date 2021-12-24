بسبب ارتفاع الأمواج.. توقف حركة الصيد في البحر المتوسط

توقفت حركة الصيد تماما في البحر المتوسط بشمال محافظة كفرالشيخ بمنطقة البرلس اليوم الجمعة نظرا لارتفاع أمواج البحر بصورة كبيرة وانخفاض درجات الحرارة.



وكانت سلطات ميناء الصيد البحري ببرج البرلس قد أرسلت إشارات لكافة المراكب أمس والتي كانت في رحلات صيد بالبحر المتوسط بسرعة التحرك والدخول للميناء قبل أن تسوء الأحوال الجوية وتكون هناك خطورة على الصيادين ودخل عدد كبير من المراكب التي تسابقت للدخول إلى الميناء قبل وقت قليل من ازدياد حدة الرياح.



وتتعرض المحافظة حاليا لأجواء أشبه بالصقيع نظرا لانخفاض درجات الحرارة.



ومن جانبه، قرر محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين، تفعيل غرف العمليات بالمحافظة مع استمرار الأجهزة المعنية في اليقظة والاستعداد في المرافق تحسبا لسقوط أمطار غزيرة.