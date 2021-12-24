عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إلزام الزوجين برعاية كبار السن في قانون المسنين الجديد

كبار السن
كبار السن

نص مشروع قانون المسنين الجديد -الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته العامة الأخيرة- على عدد من المحظورات لدور رعاية المسنين.

محظورات دور رعاية المسنين

نصت المادة 10 من القانون على أنه يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما نص قانون المسنين الجديد على أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية، ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها.

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون حقوق المسنين

أبرزها المواصلات.. إعفاءات يحصل عليها كبار السن بمشروع قانون المسنين

وجاء في المادة (7) من القانون: إذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيمين في جمهورية مصر العربية ممَّن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته، وذلك وفقًا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة، وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا مِن بينهم مَن يتولى رعاية المسن.

أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته فترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمر على عريضة بتكليف مَن يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.

المسنين مجلس الشيوخ مشروع قانون قانون المسنين الجديد دور رعاية المسنين

ترشيحاتنا

حكم من أدرك الإمام في تشهد صلاة الجمعة.. الإفتاء تجيب

خبراء KPMG يتوقعون هبوطا حادا في أسعار السيارات المستعملة خلال 2022 لهذا السبب

إلزام الزوجين برعاية كبار السن في قانون المسنين الجديد

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد التليفزيون عن صفات المؤمنين

مهمة مصيرية لـ بوتين في أوكرانيا.. وهذه قدرة بايدن لردعه

بعد فشل تأجيل أمم إفريقيا.. منتدى الدوريات العالمية يتحدى الكاف بقرار جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

الطقس غدا: نشاط للرياح على القاهرة وأمطار خفيفة بالسواحل

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

فيديو

مهدي حارقكو.. اشتعال أزمة بين زوج منة عرفة ومحمد نجاتي والأخير يلجأ للقضاء|فيديو

الأمير جورج على رأس القائمة.. تعرف على أغنى 10 أطفال في العالم |فيديو

حذاء مضاد للألغام.. أحدث إنجاز عسكري سعودي لإنقاذ البشرية

فيديو جراف| بعد فشل أغنية مهرجان ضحكتها مزيكا .. هل انتهي زمن حمو بيكا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ