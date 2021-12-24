عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاب يطلق الرصاص على ابنة عمه بالجيزة.. ويدعي: سيرتها على كل لسان

أرشيفية
أرشيفية

شرع شاب في قتل ابنة عمه بإطلاق النيران عليها، مبررا بأنه بسبب سوء سلوكها، وتم نقلها إلى المستشفى وإيداعها غرفة الرعاية المركزة. 

أفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأن المتهم البالغ من العمر 24 سنة تربص بابنة عمه وخلال سيرها في الشارع أطلق عليها عيارًا ناريًا من سلاح ناري خرطوش كان يخفيه بين طيات ملابسه، وعقب تنفيذ الجريمة فر هاربًا، وأن جيران المجني عليها أسرعوا في نقلها إلى المستشفى لإسعافها، وتم تقديم الإسعافات الأولية حتى استقرت حالتها.

وأوضحت تحريات المباحث أن قوة أمنية أشرف عليها المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشاة القناطر تمكنت من القبض على المتهم والسلاح الناري المستخدم في الجريمة وبسؤاله اعترف بتفاصيل الجريمة مبررًا فعلته بأن ابنة عمه لها علاقات مشبوهة مع أحد الأشخاص وأن سيرتها أصبحت على كل لسان من جيرانها وأنه قرر الانتقام منها بسبب معايرة الشاب له.

تحرر محضرًا بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة بتهمة الشروع في قتل المجني عليها وحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، وخضع المتهم أمام النيابة وحكى تفاصيل جريمته وزعم أنه تحدث معها عدة مرات وطلب منها أن تتوقف عن التأخير خارج المنزل ليلا فنهرته وطلبت منه الكف عن محاولة تقويمها. 

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

ترشيحاتنا

حكم من أدرك الإمام في تشهد صلاة الجمعة.. الإفتاء تجيب

خبراء KPMG يتوقعون هبوطا حادا في أسعار السيارات المستعملة خلال 2022 لهذا السبب

إلزام الزوجين برعاية كبار السن في قانون المسنين الجديد

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد التليفزيون عن صفات المؤمنين

مهمة مصيرية لـ بوتين في أوكرانيا.. وهذه قدرة بايدن لردعه

بعد فشل تأجيل أمم إفريقيا.. منتدى الدوريات العالمية يتحدى الكاف بقرار جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

الطقس غدا: نشاط للرياح على القاهرة وأمطار خفيفة بالسواحل

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

فيديو

مهدي حارقكو.. اشتعال أزمة بين زوج منة عرفة ومحمد نجاتي والأخير يلجأ للقضاء|فيديو

الأمير جورج على رأس القائمة.. تعرف على أغنى 10 أطفال في العالم |فيديو

حذاء مضاد للألغام.. أحدث إنجاز عسكري سعودي لإنقاذ البشرية

فيديو جراف| بعد فشل أغنية مهرجان ضحكتها مزيكا .. هل انتهي زمن حمو بيكا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ