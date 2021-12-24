شاب يطلق الرصاص على ابنة عمه بالجيزة.. ويدعي: سيرتها على كل لسان

شرع شاب في قتل ابنة عمه بإطلاق النيران عليها، مبررا بأنه بسبب سوء سلوكها، وتم نقلها إلى المستشفى وإيداعها غرفة الرعاية المركزة.

أفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأن المتهم البالغ من العمر 24 سنة تربص بابنة عمه وخلال سيرها في الشارع أطلق عليها عيارًا ناريًا من سلاح ناري خرطوش كان يخفيه بين طيات ملابسه، وعقب تنفيذ الجريمة فر هاربًا، وأن جيران المجني عليها أسرعوا في نقلها إلى المستشفى لإسعافها، وتم تقديم الإسعافات الأولية حتى استقرت حالتها.

وأوضحت تحريات المباحث أن قوة أمنية أشرف عليها المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشاة القناطر تمكنت من القبض على المتهم والسلاح الناري المستخدم في الجريمة وبسؤاله اعترف بتفاصيل الجريمة مبررًا فعلته بأن ابنة عمه لها علاقات مشبوهة مع أحد الأشخاص وأن سيرتها أصبحت على كل لسان من جيرانها وأنه قرر الانتقام منها بسبب معايرة الشاب له.

تحرر محضرًا بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة بتهمة الشروع في قتل المجني عليها وحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، وخضع المتهم أمام النيابة وحكى تفاصيل جريمته وزعم أنه تحدث معها عدة مرات وطلب منها أن تتوقف عن التأخير خارج المنزل ليلا فنهرته وطلبت منه الكف عن محاولة تقويمها.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.