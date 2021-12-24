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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فيديو استغاثة بالشرطة.. كشف ملابسات إطلاق النار في صحراء العياط

أرشيفية
أرشيفية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا استغاثة أحد الأشخاص ادعى قيام آخر بإطلاق أعيرة نارية بمنطقة صحراوية بدائرة مركز شرطة العياط جنوب الجيزة.

وبالفحص تبين وجود مشاجرة بالظهير الصحراوى بإحدى القرى بدائرة المركز ، بالأيدى دون أسلحة نارية أو إطلاق أعيرة نارية بين كلًا من طرف أول (3 أشخاص "أحدهم المعني بمقطع الفيديو المشار إليه"، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز، مصابين بكدمات وسحجات بالجسم، وطرف ثان (شخصين، مقيمان بدائرة المركز) بسبب خلافات على حراسة إحدى محطات الكهرباء "تحت الإنشاء". 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما، وبمواجهة أحد أفراد المشاجرة من الطرف الأول "المعنى بمقطع الفيديو" عن ادعائه بإطلاق أعيرة نارية قرر أنه ادعى ذلك خلال مقطع الفيديو المشار إليه لإثارة التعاطف معه، كما أمكن التوصل إلى أحد شهود الواقعة (خفير خصوصي، مقيم بدائرة المركز) الذي أقر بمضمون الفحص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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